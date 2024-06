Szymon Ogłaza z rekomendacją partii na stanowisko marszałka województwa

Dla niektórych działaczy taki obrót sprawy był niespodzianką.

- Nie spodziewałem się, że Zbyszek schowa ambicje do kieszeni. Obstawiałem raczej, że rywalizacja będzie zacięta, bo on był bardzo zdeterminowany, żeby zostać marszałkiem - mówi inny nasz informator. - Ustalenie jest takie, że zostanie wicemarszałkiem, więc nic nie traci. Ale też nie zyskuje. Z punktu widzenia partii to lepiej, że panowie jednak potrafili się dogadać. Pewnie nie bez znaczenia było to, że znają się od wielu lat i chyba wciąż lubią, choć oczywiście każdy z nich ma swoje ambicje.