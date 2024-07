Ta linia kolejowa na południu Opolszczyzny to ruina. Sprawa jej remontu ucichła

Remont linii kolejowej. Mieszkańcy się niepokoją

Mieszkańcy powiatu głubczyckiego zaniepokojeni są ciszą, jaka panuje wokół tematu odbudowy linii kolejowej Racibórz - Głubczyce - Racławice Śląskie. Przypomnijmy. Trzy lata temu, podjęto decyzję o jej odbudowie. Jako jedyna z Opolszczyzny została zakwalifikowana do rządowego programu Kolej Plus, którego zadaniem jest uzupełnianie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej. Według założeń ma on pomóc w odbudowie i przywróceniu do życia nieczynnych linii.