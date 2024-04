Tajemnice Jeziora Otmuchowskiego ujrzały światło dzienne. Zbiornik odsłania sekrety sprzed lat

Wody Polskie we Wrocławiu prowadzą na Zbiorniku Otmuchowskim remont i odbudowę bruków ubezpieczenia skarpowego zapory czołowej zbiornika na odcinku prawie 6 kilometrów oraz wykonują narzut kamienny między ośrodkiem „Kotwica”, a ośrodkiem „Hala” w Otmuchowie. Równolegle prowadzone są roboty rozbiórkowe ubezpieczeń betonowych wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku od ośrodka wypoczynkowego „Fala Brzeg” do ośrodka. W związku z tym, w niektórych miejscach, trzeba było mocno obniżyć lustro wody.

- Prace będą wiązały się z przejściowym obniżeniem stanu wody o około 4 metry z tak zwanego normalnego do minimalnego poziomu piętrzenia (206,70 m n.p.m) – informował Jarosław Garbacz z Wód Polskich. - Po wykonaniu prac, rozpocznie się ponowne sukcesywne napełnianie zbiornika wodą.

Prace mają trwać do końca roku 2025, ale ich tempo będzie zależeć od warunków atmosferycznych i sytuacji hydrologicznej w dorzeczu Nysy i Odry.

Historia jeziora

Sam zbiornik powstawał w latach 1926 – 1933 na zachód od miasta. Powierzchnia Jeziora Otmuchowskiego wynosi 2.200 hektarów, przy objętości zgromadzonej w nim wody na poziomie prawie 143 milionów metrów sześciennych.

Całą budowlę okala wał o długości 6,5 kilometra i mimo wieku jest to bardzo solidna konstrukcja. Otmuchów, to najstarszy wielkopowierzchniowy zbiornik retencyjny w regionie administrowany przez Wody Polskie RZGW we Wrocławiu. Przy maksymalnym poziomie piętrzenia jezioro ma ok. 20 kilometrów kwadratowych powierzchni i gromadzi 130 milionów ton wody.