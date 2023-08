Tajemnice podziemnego miasta. Kilometry korytarzy, chodników i tuneli w Koźlu czekają na odkrycie 2.08.2023

- Wreszcie okazało się, że w piwnicach znajduje się wejście do podziemnego tunelu prowadzącego do zamkowej baszty, w której dziś mieści się muzeum - opowiadał przed laty Nowej Trybunie Opolskiej Romuald Żabicki, kronikarz Koźla, który zebrał i spisał informacje o wielu takich tajemniczych korytarzach leżących pod miastem.

Stara wieża o powierzchni 46 metrów, nawet gdyby miała dwie kondygnacje, nie spełniałaby takiego zadania. Dlatego architekci sugerują, że istniały kiedyś zamkowe skrzydła, które mogły pełnić funkcję mieszkalną. Ich pozostałości mogą się mieścić pod obecną kamienicą z 1915 roku przy ul. Kraszewskiego. Tę ostatnią zbudowano na zamkowych murach. Mieszkańcy wchodzący do piwnic po ziemniaki czy węgiel w praktyce schodzą do lochów starego zamczyska.

To dość mało, jak na nasze wyobrażenia o zamkach, gdyż większy jest nawet współczesny dom jednorodzinny. Tym bardziej dziwić może to, co ustalili architekci, mianowicie, że w latach 1222-1355 kozielski zamek miał być siedzibą rezydencjonalną. Dla takich obiektów wymagane były odpowiednie pomieszczenia reprezentacyjne i mieszkalne nie tylko dla samego księcia z rodziną, ale i dworu.

Jest już co prawda zamurowane, ale zanim się to stało, sprawdzono, że korytarz prowadzi w kierunku Odry. Istnienie takich tuneli jest dość prawdopodobne, ponieważ budowniczy już setki lat temu umieli drążyć pod rzekami.

Ciekawe informacje dotyczą też piwnic zrujnowanego ratusza, który po wojnie stał jeszcze na kozielskim rynku i zachęcał młodych poszukiwaczy skarbów do eksploracji szczególnie ciekawych piwnic. W piwnicach tych miały się znajdować rozprute przez sowieckich żołnierzy sejfy, a których na podłogę wyrzucono srebrne i złote monety.

W piwnicach ratuszów w Głubczycach i Głogówku istniały co najmniej dwa poziomy piwnic, zatem niewykluczone, że i w Koźlu piwnice były piętrowe i mogą nadal zawierać jakieś ciekawe zabytki. Niestety, póki co aby się do nich dostać trzeba by wykonać poważne prace ziemne, alb znaleźć jeden z tych licznie opisywanych tuneli prowadzących z piwnic stojących od wieków przy Rynku kamienic do podziemi ratusza.