Tak bawili się na studniówce uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu. To był wyjątkowy wieczór!

Uczniowie ZSE w Brzegu przez całą dzisiejszą noc (z 2 na 3 lutego 2024 r.), aż do białego rana, będą się bawić na balu studniówkowym.

Studniówkę oczywiście rozpoczął tradycyjny polonez. Widać było, że uczniowie włożyli w jego przygotowanie dużo czasu, gdyż jego wykonanie było zjawiskowe.

Następnie uczniowie podziękowali nauczycielom za wkład, który włożyli w ich edukację. Głos zabrała również wicedyrektor szkoły Edyta Strzelczyk.

- Pamiętam gdy w 2019 roku zostaliście uczniami ZSE. Dzięki Waszej pracy i determinacji jesteście teraz w tym miejscu. Gdy patrzę na Was to widzę już nie tylko młodzież, ale gotowych do wejścia w dorosłe życie ludzi. Niech ten bal studniówkowy będzie uhonorowaniem dotychczasowego trudu i chwilą oddechu przed przygotowaniami do balu maturalnego - mówiła wicedyrektor Edyta Strzelczyk.