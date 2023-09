Tak mieszkańcy Racławiczek przystroili swoją wieś na gminne dożynki. Mieli wspaniałe pomysły

Dożynki 2023 na Opolszczyźnie

Jak poinformował w mediach społecznościowych wójt Strzeleczek Marek Pietruszka, robią one duże wrażenie.

Od lat na Opolszczyźnie podczas święta plonów przeprowadzano różnego rodzaju obrzędy i rytuały, które miały na celu uczczenie plonów i podziękowanie bogom za obfite zbiory. Te obrzędy często towarzyszyły tradycji przystrajania wsi.

Dekoracje te miały symbolizować obfite plony i były często wykonane z kwiatów, zboża, owoców i innych plonów rolnych. Mogły to być także girlandy, flagi, korony czy inne ozdoby. Dożynkom często towarzyszyły różnego rodzaju konkursy, zabawy i występy artystyczne. Były to okazje do wspólnego świętowania i integracji społeczności wiejskiej.