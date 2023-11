Tak naprawdę wygląda życie w polskich więzieniach. Miejsca jest taka mało, że wielu ludzi nie wytrzymuje

Zastanawialiście się, jak wygląda więzienie od środka? W jakich warunkach mieszkają więźniowie, co znajduje się w więziennych celach? Czy wyglądają jak w hotelach? Zajrzeliśmy do środka opolskich i innych więzień w kraju.

Zakład karny od środka. Co kryje się za więziennymi murami?

To, jak wygląda codzienne życie za więziennymi murami, zależy od rodzaju placówki penitencjarnej, do jakiej trafia osadzony. Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Opolu podlega mu 12 jednostek organizacyjnych: 5 aresztów śledczych (w Opolu, Dzierżoniowie, Jeleniej Górze, Wrocławiu, Świdnicy) i 7 zakładów karnych (w Brzegu, Nysie, Kłodzku, Strzelinie, Wołowie, nr 1 we Wrocławiu, Zarębie).

W zależności od rodzaju placówki więźniowie mogą siedzieć w celach lub uczestniczyć w zajęciach, np. z psychologiem, wychowawcą, socjoterapii, nauce języków obcych, spotkaniach anonimowych alkoholików, warsztatach plastycznych, muzycznych, sportowych itp. W niedziele i święta mogą iść na mszę świętą. Mają też możliwość wyjść na tzw. spacerniak. Na dziedziniec wychodzą małymi grupkami - to ze względu na bezpieczeństwo.