Tak naprawdę wyglądała polska mafia. Zdjęcia gangsterów bez cenzury

W latach 90. Warszawa nie była bezpiecznym miastem. Kradzieże samochodów, strzelaniny, włamania. Wielu przedsiębiorców w obawie o „bezpieczeństwo” płaciło gangsterom haracze. Początek nowego systemu i pierwsza dekada wolności to rozkwit przestępczych grup zorganizowanych. Najbardziej znaną z nich była mafia pruszkowska. To właśnie ich zdjęcia publikujemy w tym artykule.

Prywatne zdjęcia polskich gangsterów

Pochodzą od Jarosława S., pseudonim Masa. Jarosław S. (później Ł.) to chyba najbardziej znany polski gangster. Wszystko za sprawą tego, że został pierwszym w Polsce świadkiem koronnym. Dzięki jego zeznaniom sąd w 2003 roku skazał szefów mafii pruszkowskiej. Ale „Masa”, korzystając z nagłej popularności, zaczął prowadzić życie celebryty. Udzielał wywiadów, pisał książki. Utrzymywał mit mafii pruszkowskiej na wzór tej włoskiej czy kolumbijskiej. Pisał o narkotykach, kobietach, przestępstwach, a jego książki rozchodziły się w setkach egzemplarzy.

Prywatne archiwum zdjęć Jarosław S., ps. "Masa".

Ale prokuratura z czasem zaczęła coraz mniej ufać „skruszonemu” przestępcy. W końcu, w maju 2018 roku, Biuro Spraw Wewnętrznych zatrzymało Jarosława Ł. (to nowe nazwisko „Masy”). Chodziło o zarzuty wyłudzenia kredytów, łapówki oraz powoływanie się na wpływy w policji. „Masa” trafił do aresztu w Opolu Lubelskim. Najpierw na trzy miesiące. Koniec końców wyszedł w maju 2020 roku. Ze względu na status świadka koronnego, wobec "Masy" stosowano dodatkowe środki bezpieczeństwa. W areszcie trafił do pojedynczej, monitorowanej celi. Gdy szedł na spacerniak wyłączano cały ruch więzienny w okolicy. – Dziś jestem kompletnie inny, przemyślałem bardzo wiele rzeczy, zrobiłem rachunek sumienia, jest mi wstyd za to, czego się dopuściłem i chcę żyć spokojnie, na łonie rodziny - powiedział w rozmowie z SuperExpressem.