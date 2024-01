Tak piękne dziewczyny wirują na parkiecie. TOP 40 najlepszych zdjęć z Magnum Clubu

Autorem zdjęć jest Andrzej MadShots Madziar.

A już w najbliższy piątek (2 lutego) kolejna impreza w Magnum Clubie i kolejny koncert.

- Zapraszamy na mega koncert. Tego wieczoru na scenie wystąpi Skolim, czyli polski król latino. Skolim to młody artysta, który który gromadzi na YouTube milion odsłon. Jego piosenki to prawdziwe hity: „Palermo", „Temperatura", „Wyglądasz idealnie", „Kiss me Baby" czy „Nie dzwoń do mnie mała" - zapowiadają organizatorzy imprezy w Magnum Clubie. - Początek imprezy o godz. 21:00.