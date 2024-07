Tak wyglądają "głubczyckie Bieszczady". Zapomniana część Gór Opawskich

Okoliczne wzniesienia nie są wysokie, jednak można tam nacieszyć oczy pięknymi widokami i spędzić czas w otoczeniu przyrody. Co ciekawe, w przeciwieństwie do popularnego masywu Biskupiej Kopy, praktycznie nie ma tu turystów, przez co jest to idealne miejsce na ucieczkę od zgiełku. Wśród najatrakcyjniejszych miejsc w okolicy nie sposób nie wymienić Doliny Opawicy, Lasu Opawickiego i Granicznej Góry (541 m n.p.m.) z imponującą platformą widokową.