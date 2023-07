Tak wyglądał świat, kiedy miałeś kilka lat. Sentymentalne obrazki przypominające dzieciństwo 19.07.2023

Kiedyś było jakoś inaczej - mówi dziś wielu dorosłych. I choć hasło samo w sobie jest banalne, to jednak uzmysławia, że mocno tęsknimy za tym co było. Z nostalgią wspominamy przede wszystkim czasy naszego dzieciństwa i dorastania.

Młodość dzisiejszych 40-latków to przede wszystkim czas zabaw na dworze, brak multimediów i ogromna wyobraźnia. Marzeniem wielu dzieci była motorynka, albo chociaż rower składak. Na komunię dostawało się zegarek z siedmioma melodyjkami i nic więcej do szczęścia nie było potrzebne.

Młodzi chłopcy wyniki sportowe śledzili kiedyś na telegazecie, podobnie jak informacje z kraju czy ze świata. Pierwsze konsole do gier były siermiężne, ale mimo to sprawiały jeszcze więcej frajdy, niż dziś najbardziej wypasione X-boxy czy Play Station. Żeby pograć do jednego małego mieszkanka często schodziło się całe podwórko.

Internauci postarali się zatrzymać obrazki z tamtych czasów w naszej pamięci. Zobaczycie je w naszej galerii.