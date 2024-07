Takie ogłoszenia wiszą w blokach. Nie uwierzycie! "Wasze mordercze odgłosy są nie do zniesienia!"

Życie w bloku wielorodzinnym, a zwłaszcza w dużym, wielopiętrowym bloku nie jest łatwe. Ludzie siedzą sobie na głowach i to niemal dosłownie. Z góry, z dołu i z boku słyszy się sąsiadów. Nie wszyscy są dobrymi, bezkonfliktowymi sąsiadami, a taki gatunek to poszukiwany skarb!

Oto najśmieszniejsze ogłoszenia z klatek schodowych:

Skargi na hałas

Prośba o porządek

Domaganie się sprzątania po swoim psie

Skargi na głośny seks

Odgłosy w blokach wielkiej płyty przechodzą łatwo przez cienkie ściany, i ściany nośne. Sądząc z tematyki ogłoszeń, najbardziej przeszkadzają odgłosy głośnego seksu. Tak brzmi treść jednego z takich ogłoszeń:

Kochani sąsiedzi mieszkający pod nr 178!

Wszyscy mieszkańcy klatki mają serdecznie dość waszych jęków, wrzasków, pisków i innych odgłosów podczas współżycia!

Wasze mordercze odgłosy o każdej porze dnia (szczególnie Pani!) są nie do zniesienia. Osoby tu mieszkające nie muszą tego wysłuchiwać, a tym bardziej dzieci!

Popęd seksualny można mieć w każdym wieku, ale to co dzieje się u was brzmi jak zarzynanie świniaka!

Wstydźcie się!!!