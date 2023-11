Takie pieniądze dostaniesz na dziecko jeszcze w 2023 roku. Ulgi, dodatki i zasiłki dla rodziców. Szczegółowe wyliczenia 7.11.2023

Lista wszystkich świadczeń na dzieci, jakie można pobierać w 2023 roku

1. Becikowe 2023 Becikowe to jednorazowe świadczenie wypłacane w wysokości 1000 zł. Może się o nie starać mama lub tata dziecka, pod warunkiem, że dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Jeśli złożymy po terminie, to nie będzie rozpatrywany.

Zasiłek macierzyński, to świadczenie z tytułu urodzenia dziecka. Wypłacane jest przez okres 52 tygodni. Mają do niego prawo osoby, które opłacały składkę chorobową. Oznacza to, że może go otrzymać zarówno pracownik, jak i przedsiębiorca opłacający dobrowolną dla niego składkę chorobową. Zasiłek otrzymasz bez względu na wysokość dochodu.