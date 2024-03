Targi egzotycznych zwierząt w Opolu przyciągnęły tłumy do CWK. Największe zainteresowanie budziły węże i pająki Mateusz Majnusz

Do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu zjechali się w niedzielę 3 marca entuzjaści fauny z całego regionu. Targi egzotycznych zwierząt zaoferowały odwiedzającym okazję do bezpośredniego kontaktu z fascynującymi gatunkami zwierząt z najdalszych zakątków świata. Zobaczcie, co się działo tam w drugi dzień imprezy.