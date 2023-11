Tauron 1 Liga. Mickiewicz Kluczbork nie miał wiele do powiedzenia w meczu z PZL LEONARDO Avią Świdnik

Potyczka ta od początku nie układała się pomyślnie dla kluczborczan. W pierwszym secie szybko dali rywalom odskoczyć na dystans kilku punktów i potem nie byli w stanie już nic zrobić, przegrywając 18:25.

Kolejne dwie partie ułożyły się nieco inaczej, ale miały dla Mickiewicza podobnie niekorzystny scenariusz. W drugiej odsłonie prowadził on z Avią wyrównaną walkę do stanu 16:16. Od tego wyniku cztery kolejne akcje wygrali jednak siatkarze ze Świdnika i to zadecydowało o ich triumfie 25:22.

W trzecim secie rezultat oscylował wokół remisu jeszcze nieco dłużej. Przy stanie 18:18 znów jednak zespół z Kluczborka kompletnie stanął, przegrywając sześć akcji z rzędu i zarazem po chwili również całe spotkanie.

PZL LEONARDO Avia Świdnik – Mickiewicz Kluczbork 3:0 (25:18, 25:22, 25:19)

Mickiewicz: Kopacz (2 pkt), Pasiński (5), Olczyk (5), Linda (12), Mendel (10), Mucha, Czyrek (libero) oraz Lewandowski (5), Lipiński, Gibek (1), Górski (3), Siemiątkowski (1).