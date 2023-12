Tauron 1 Liga. Mickiewicz Kluczbork uległ u siebie Bogdance Arce Chełm

Choć było to spotkanie dwóch drużyn plasujących się w czołówce tabeli, nie dostarczyło ono spodziewanych emocji. Wszystkie cztery sety były bowiem jednostronne.

Potyczkę lepiej zaczęła Arka, która w pierwszym secie od stanu 8:8 zdobyła siedem punktów z rzędu i pewnie zwyciężyła 25:19.

Na to niepowodzenie gracze z Kluczborka zareagowali jeszcze bardzo dobrze, ponieważ w drugiej partii to oni od początku do końca dyktowali warunki. Potwierdzili to triumfem 25:17.

W dwóch następnych odsłonach jednak znów na parkiecie niepodzielnie panował zespół z Lubelszczyzny. Mickiewicz nie miał dosłownie nic do powiedzenia, ulegając kolejno 14:25 i 16:25.

Aktualna pozycja Mickiewicza w tabeli Tauron 1 Ligi: 6. miejsce, 22 punkty, bilans 8 zwycięstw - 4 porażki.

Mickiewicz Kluczbork – Bogdanka Arka Chełm 1:3 (19:25, 25:17, 14:25, 16:25)

Mickiewicz: Kopacz, Pasiński (10 pkt), Olczyk (8), Linda (7), Mendel (1), Mucha (1), Czyrek (libero) oraz Lewandowski (6), Lipiński, Gibek (7), Górski (5), Siemiątkowski (2), Łysiak (libero).