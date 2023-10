Tauron 1 Liga. Mickiewicz Kluczbork zatrzymał zwycięski marsz MKS-u Będzin [ZDJĘCIA]

Zespół z Będzina przystępował do tej rywalizacji jako lider tabeli po czterech seriach gier. Wtedy pozostawał on jedynym 1-ligowcem, który nie miał jeszcze na swoim koncie ani jednej porażki.

MKS po swojej myśli otworzył również mecz z Kluczborku. Choć zaczął się on od prowadzenia Mickiewicza 7:4, później to goście dość szybko odzyskali inicjatywę i posiadali ją już do końca pierwszego seta. Musieli się mieć na baczności do ostatniej piłki, ale finalnie zwyciężyli 25:23.

W drugiej partii jednak niepodzielnie rządził już Mickiewicz. Skalę jego dominacji najdobitniej oddaje wynik końcowy - 25:15.

Trzecia odsłona również praktycznie przez cały czas układała się lepiej dla kluczborczan, lecz ich przewaga nie była już tak wyraźna jak w poprzednim secie. Siatkarze MKS-u cały czas deptali im po piętach, ale po zaciętej końcówce Mickiewicz zwyciężył 27:25. Warto dodać, że ani razu nie musiał w niej bronić piłki setowej.