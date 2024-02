Tauron 1 Liga. Mickiewicz Kluczbork zdecydowanie lepszy od MCKiS Jaworzno

Kluczborczanie byli faworytem tej konfrontacji, ponieważ przystąpili do niej z 13-punktową przewagą w tabeli nad ekipą z Jaworzna. Od początku pokazali należytą koncentrację, utwierdzając tym samym wszystkich w przekonaniu, że na pewno nie zlekceważą niżej notowanego przeciwnika.

Dwa pierwsze sety tego meczu miały bardzo podobny scenariusz. W każdym z nich Mickiewicz na dobre odskakiwał od rywala w okolicach 10. punktu i z czasem tylko powiększał swoją przewagę. Przyjezdni nie mieli kompletnie żadnej odpowiedzi na dobrą grę zespołu z Kluczborka, który kolejno zwyciężył 25:18 i 25:20.

Zdecydowanie najwięcej emocji dostarczyła trzecia partia. Co prawda w niej gospodarze znów zaczęli uciekać w podobnym momencie co w dwóch poprzednich odsłonach, i w pewnym momencie wygrywali już nawet 16:12, ale wtedy MCKiS pokazał pazur. Gracze z Jaworzna zdołali bowiem doprowadzić do remisu 19:19 i tym samym sprawdzić, by wszystko rozstrzygnęło się dopiero w zaciętej końcówce. I w niej jednak więcej zimnej krwi zachowała ekipa Mickiewicza, która swoją wyższość w całej potyczce potwierdziła triumfem 25:23.