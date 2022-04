Tauron Liga. Grupa Azoty Chemik Police - Uni Opole 3:0

Taki rezultat nie był zaskakujący zważywszy na to, jak wyglądały dwie konfrontacje obu drużyn w fazie zasadniczej (dwukrotne zwycięstwo Chemika 3:0). W nich co prawda Uni ambicji nie można było odmówić, ale wystarczyło to jedynie na postawienie oporu aktualnym mistrzyniom Polski jedynie w pojedynczych setach. Tak samo było w pierwszym meczu fazy play-off.

Nieco mocniej na sukces Chemik musiał się napracować w nim tylko w pierwszej partii. Co prawda w niej również to gospodynie właściwie przez cały czas znajdowały się na prowadzeniu, ale opolanki były w stanie doprowadzić do w miarę zaciętej końcówki. Ostatecznie jednak to policzanki zwyciężyły 25:21.

Później już ich dominacja nie podlegała natomiast najmniejszej dyskusji. Bardzo srogą lekcję siatkówki dały one zawodniczkom z Opola szczególnie w drugim secie, o czym najlepiej mówi jego wynik końcowy - 25:10 dla Chemika.