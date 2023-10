Tauron Liga. Uni Opole nie miało najmniejszych szans z Grotem Budowlanymi Łódź [ZDJĘCIA]

O samym przebiegu meczu szczegółowo nie ma sensu się rozpisywać. Od początku do końca oglądaliśmy bowiem totalnie jednostronne widowisko, które najlepiej oddają wyniki pierwszego oraz trzeciego seta - odpowiednio 25:17 i 25:16 dla Budowlanych. Obraz potyczki nieco zamazywał rezultat drugiej odsłony. Opolanki zdobyły w niej 21 punktów, ale również przez cały czas dzieliła i rządziła w niej ekipa z Łodzi. Kiedy jednak prowadziła już 20:12, w jej szeregi wkradło się wyraźne rozluźnienie i tylko to pozwoliło gospodyniom na "kosmetykę" wyniku.

Optymizmem nie napawała już kadra, jaką dysponował na spotkanie z łódzką ekipą trener Uni Nicola Vettori. Nie dość, że ponownie zabrakło w niej amerykańskiej przyjmującej Elan McCall, to jeszcze dodatkowo spotkanie zza band reklamowych oglądała Katarzyna Zaroślińska-Król, która miała być główną armatą klubu z Opola.

Scenariusz konfrontacji opolanek z Budowlanymi bardzo mocno przypominał to, co oglądaliśmy w ich wtorkowym (10.10) meczu 1. serii z BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Tamtą potyczkę Uni przegrała w przysłowiową "godzinę z prysznicem", praktycznie nie stawiając przeciwnikowi realnego oporu. Teraz było dokładnie tak samo.

Absolutnym numerem 1 w tym spotkaniu była amerykańska przyjmująca Budowlanych McKenzie May. Zakończyła ona zawody z dorobkiem 18 punktów (13 atakiem - 57 procent skuteczności, 3 blokiem, 2 serwisem) oraz wysokim ratio +15. W szeregach łodzianek łącznie jednak aż cztery zawodniczki uzyskały 10 lub więcej "oczek".

Po stronie Uni takiej zawodniczki nie było ani jednej. W jakimkolwiek momencie nie było w opolskim zespole siatkarki, która byłaby w stanie na dłużej wziąć ciężar gry na swoje barki i poderwać go do tego, by przynajmniej mocniej postawić się faworyzowanemu przeciwnikowi.

Uni Opole – Grot Budowlani Łódź 0:3 (17:25, 21:25, 16:25)

Uni: Bińczycka (1 pkt), Olaya (7), Orzyłowska (3), Sieradzka (8), Pamuła (8), Połeć (7), Adamek (libero) oraz Barbero, Janicka.

Budowlani: Łazowska (3), Mitrovic (15), Pol (1), Bjelica (12), May (18), Lisiak (10), Łysiak (libero) oraz Wilińska, Kukulska, Sobiczewska, Różyńska (1), Lijewska.