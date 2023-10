Tauron Liga. Uni Opole otworzyło konto punktowe, ale przegrało z Ita Tools Stalą Mielec

Choć wynik nie do końca na to wskazuje, siatkarki z Mielca paradoksalnie większą przewagę miały nad Uni w trzeciej odsłonie. Triumfowały w nim "tylko" 25:23, ponieważ przy prowadzeniu 23:17 nieco się zdekoncentrowały i pozwoliły opolankom na zdobycie czterech punktów z rzędu.

W drugiej partii wszystko było w pełni otwarte do stanu 17:16 dla Stali. Końcówka upłynęła już jednak pod znakiem pełnej dominacji gospodyń, które doprowadziły do remisu w meczu wygraną 25:18.

Pierwszy set ułożył się po myśli drużyny z Opola. To ona prowadziła w nim przez większość czasu, choć w końcówce musiała także wybronić się z trudnego położenia. Zespół z Mielca miał bowiem dwie piłki setowe, ale ostatecznie to Uni zwyciężyło 28:26.

Czwarty set miał natomiast absolutnie niezwykły przebieg. Przez długi czas wydawało się, że Uni nie będzie mieć w nim wielkich problemów z doprowadzeniem do tie-breaka, bo w pewnym momencie prowadziło nawet 15:8. Jak wytłumaczyć to, że kilka minut później było już 24:20 dla Stali? Byłoby to niezwykle skomplikowane. Ale nie bardziej niż to, że ... koniec końców to Uni zdobyło od tego czasu sześć punktów z rzędu i tym samym zapewniło sobie pierwsze "oczko" w obecnym sezonie.

Piąta partia nie dostarczyła już jednak wielu emocji. Od początku do końca układała się ona po myśli miejscowych (15:8).

ITA TOOLS Stal Mielec – Uni Opole 3:2 (26:28, 25:18, 25:23, 24:26, 15:8)

Stal: Kucharska (7 pkt), Mucha (22), Kubacka (6), Gierszewska (28), Nowacka (4), Bałucka (5), Łyduch (libero) oraz Bryda (16), Laskowska-Azab, Walczak.

Uni: Bińczycka (3), Olaya (22), Orzyłowska (11), Sieradzka (12), Pamuła (8), Połeć (8), Adamek (libero) oraz Zaroślińska-Król (6), Kecher (1), Janicka (1), Białek (libero).