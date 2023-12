Tauron Liga. Uni Opole sprawiło niezwykle miły świąteczny prezent, pokonując faworyzowany BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała [ZDJĘCIA]

Taki wynik to bardzo pozytywna niespodzianka, zważywszy na to, jak obie ekipy radziły sobie dotąd w tym sezonie. Bielszczanki przegrały bowiem jedynie dwa razy, i to z jedynymi wyprzedzającymi je w tabeli zespołami - Grupą Azoty Chemikiem Police i PGE Rysicami Rzeszów. Dodatkowo na inaugurację sezonu BKS nie dał Uni najmniejszych szans, błyskawicznie zwyciężając w trzech setach.

Potyczka w Stegu Arenie miała natomiast już kompletnie inny scenariusz. Od początku meczu zawodniczki potwierdziły, że w ostatnich tygodniach ich dyspozycja znacząco zwyżkuje.

Przez większość pierwszego seta to gospodynie znajdowały się na prowadzeniu. Była to jednak ogólnie wyrównana partia, więc tym samym jej losy rozstrzygnęły się dopiero w walce na przewagi. Obie drużyny miały piłki setowe, ale ostatecznie to Uni zaczęło spotkanie od wygranej 28:26.

W drugiej partii od początku do końca dominował BKS, ale trzecia odsłona znów była niezwykle emocjonująca. Prowadzenie zmieniało się w niej co kilka minut. Od stanu 18:18 cztery kolejne akcje wygrało jednak Uni i potem nie dało już sobie wydrzeć wygranej.