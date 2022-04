Tauron Liga. Uni Opole sprawiło sobie piękny prezent w postaci awansu do fazy play-off. Teraz pora go odebrać

W tej fazie rywalizacja będzie się toczyć do dwóch zwycięstw. Pierwszy mecz opolanki zagrają na wyjeździe w niedzielę 3 kwietnia o godz. 19. Drugi bój, w Opolu, został z kolei zaplanowany na poniedziałek 11 kwietnia (godz. 20.30). Jeżeli natomiast do wyłonienia triumfatora serii potrzebna byłaby trzecia potyczka, odbędzie się ona najpewniej 14 kwietnia w Policach.

Nie ma jednak co ukrywać, że jeżeli do niej by doszło, już byłaby to ogromna niespodzianka. Siatkarki Uni skazywane są w tej rywalizacji na pożarcie, i nie ma się co dziwić. Oba ich spotkania z Chemikiem w fazie zasadniczej zakończyły się pewnym triumfem ekipy z Polic 3:0. W pojedynczych setach opolska ekipa potrafiła postraszyć faworyzowanego przeciwnika, ale to było zdecydowanie zbyt mało, by myśleć o wygraniu całego spotkania.

Do starć w fazie play-off Uni przystąpi jednak na luzie, nie mając kompletnie nic do stracenia. Swój główny cel, jakim było utrzymanie się w Tauron Lidze, beniaminek zrealizował już kilka tygodni temu. Na tym jednak jego siatkarki wcale nie poprzestały. W nagrodę za bardzo ambitną postawę na przestrzeni całego sezonu, na kolejkę przed końcem fazy zasadniczej zapewniły sobie 8. miejsce - ostatnie gwarantujące udział w play-off. Solidarnie wynik ten jest uważany za bardzo duży sukces klubu z Opola.