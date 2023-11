Tauron Liga. Wygrana UNI Opole z KS Pałac Bydgoszcz 3:1. Mogło być jednak 3:0. Niepotrzebne nerwy w końcówce "Wilczyc"

W pierwszych czterech meczach siatkarki Pałacu Bydgoszcz nie zdobyły nawet punktu, wygrywając tylko 1 seta. Natomiast opolanki w poprzedniej kolejce wygrały swoje pierwsze spotkanie. Nastroje przed potyczką w Bydgoszczy mogły być więc optymistyczne.

Pierwszy set był jednak niezwykle wyrównany. Do stanu 12:12 żadna z drużyn nie była w stanie osiągnąć przewagi. Wtedy 3 punkty z rzędu zdobyły bydgoszczanki. UNI rzuciło się do odrabiania strat i doprowadziło do remisu 18:18. W końcówce opolskie siatkarki osiągnęły dwupunktowe prowadzenie, jednak po chwili znów był remis 24:24. Więcej zimnej krwi zachowało UNI, wychodząc na prowadzenie w meczu.

Drugi set również był wyrównany do stanu 13:12 dla UNI. Później jednak opolanki zdobyły 5 punktów z rzędu, a następnie systematycznie powiększały swoją przewagę. Wygrały tę partię do 15.

Kiedy w trzecim secie “Wilczyce” prowadziły 7:3, a następnie 11:7, mogło się wydawać, że mecz zbliża się do końca. Druga część tej partii zdecydowanie jednak należała do bydgoszczanek, które zdobyły 6 punktów z rzędu i od stanu 22:19 kontrolowały sytuację na parkiecie.