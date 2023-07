Te filmy i seriale nagrywano na Opolszczyźnie. Behawiorysta, Karbala, Szadź i wiele innych

Wśród produkcji nakręconych na Opolszczyźnie znajdziemy różne filmy i seriale, zarówno te najnowsze oraz te starsze, które wydają się być już nieco zapomniane. Niektóre z nich były swego czasu wielkimi hitami i biły rekordy popularności, są jednak też takie produkcje, które nie odniosły sukcesu. Zobaczcie naszą galerię i sprawdźcie, czy widzieliście wszystkie z nich.

Do najbardziej popularnych aktorów którzy odwiedzili Opolszczyznę na planie wymienionych przez nas filmów należą:

Janusz Gajos,

Bogusław Linda,

Maciej Stuhr,

Robert Więckiewicz,

Agata Buzek,

Jacek Braciak,

Adam Woronowicz,

Marcel Borowiec,

Anna Radwan,

Bohdan Łazuka.

Produkcje powstawały w wielu miastach naszego województwa m.in w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Nysie, Strzelcach Opolskich, Brzegu, Namysłowie, Otmuchowie czy Głubczycach.

Jeżeli po obejrzeniu naszej galerii uznacie, że brakuje w niej jakiegoś filmu nagrywanego w naszym regionie, koniecznie poinformujcie nas o tym, a my dodamy go do zestawienia.