Te ogłoszenia o pracę to hit internetu. Firmowa rzeczywistość w krzywym zwierciadle 1.12.2023 KT

Rzeźnika "na gwałt" i murarza-alkoholika od zaraz zatrudnię. Niektóre ogłoszenia o pracę mogą rozbawić do łez. Inne załamują, biorąc pod uwagę wymagania pracodawców. Praca to wdzięczny temat do memów w których internauci komentują śmieszno-gorzką rzeczywistość. 1.12.2023.