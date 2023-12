Te psy czekają na adopcję w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu. Wśród kundelków jest wielu weteranów. Pokochalibyśćie?

Każdy pies, który znajduje się w schronisku to jakaś historia, przeważnie smutna i bez „happy endu”. Przykładowo Rufus trafił do schroniska po śmierci swojego pana w lipcu 2021 roku. Ma dziś 14 lat i siarczysty mróz strasznie mu doskwiera. Bolo z kolei nie miał tyle szczęścia by zakosztować życia w kochającym domu.

Gdy pierwszy raz trafił do schroniska w sierpniu 2019 roku w jego zachowaniu widać było liczne lęki. Musiał być bity. Bał się nawet miotły czy łopaty przy sprzątaniu kojca. Został w końcu adoptowany ale młodym ludziom, którzy przyjęli go pod swój dom zmieniły się plany życiowe i musiał wrócić do przytuliska. Jerry to natomiast psiak, który trafił do schroniska po tym jak ktoś go porzucił w rowie. Prawdopodobnie ucierpiał w wypadku. Od tego czasu jest niepełnosprawny.