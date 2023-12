Tej nocy wiało, jutro marznące opady. A jaka pogoda będzie w święta? Łukasz Biernacki

Przez ostatnie kilkadziesiąt godzin w całej Polsce doświadczaliśmy bardzo silnego, porywistego wiatru, którego prędkość w Sudetach dochodziła nawet do 150 km/h. Zjawisko to było związane z szalejącym nad Europą orkanem Pia. To jednak nie koniec utrudnień wynikających ze złej pogody. Na jutro prognozowane są marznące opady deszczu. A jaka pogoda będzie w same święta?