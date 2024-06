Ten mural to hołd dla wybitnego artysty. Pochodzący z Opola Michał Bajor będzie miał tu pamiątkę na całe życie

- Jesteśmy uczestnikami wyjątkowej chwili. Wczoraj w amfiteatrze mieliśmy niezwykły koncert Michała Bajora. Jego każdy występ to wyjątkowe przeżycie, a jego talent i klasa są nie do przecenienia. Michał Bajor jest nie tylko artystą najwyższej klasy, ale także osobą mocno związaną z Opolem, co chcę szczególnie podkreślić. Gdyby nie jego wyjątkowa osobowość i fenomenalny talent, nie moglibyśmy być tak dumni. Mural jest taki jak Michał Bajor – wyjątkowy, niepowtarzalny, pełen dynamiki i zaangażowania. Myślę, że to jeden z najlepszych murali w Polsce – tłumaczył prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.