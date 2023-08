Ten pociąg przed wojną jeździł szybciej, niż obecne ekspresy. Do Berlina można było dojechać w 3,5 godziny

I tak z Bytomia wyjeżdżał o 5.24. Kilka minut po 6.00 był już w Kędzierzynie. Po minutowym postoju ruszał do Opola, gdzie dojeżdżał po 21 minutach. o 6.26 wyjeżdżał ze stolicy Opolszczyzny by na pierwszej berlińskiej stacji zameldować się o 9.54. Do ostatniej - Berlin Charlottenburg - dojeżdżał o 10.29.

Idea była taka, żeby mieszkańcy Górnego Śląska mogli z rana wyjechać z domu i jeszcze przed południem tego samego dnia dojechać do Berlina w celu załatwienia spraw urzędowych bądź biznesowych. Wieczorem pociąg wracał powrotną trasą, by dotrzeć Bytomia po północy.

Z powrotem wyjeżdżał 19.37 i do Bytomia docierał o 0.31. Pociągi jeździły wówczas tak punktualnie, że można było według nich nastawiać zegarki.

Czas przejazdu z Kędzierzyna czy Opola do Belina do dziś nie został pobity. W 2012 pociągi ekspresowe EuroCity na pokonanie analogicznej trasy Katowice – Berlin potrzebowały 7 godzin i 46 minut. Uruchomiony w 2019 roku Intercity Night Jest potrzebował na przebycie trasy z Kędzierzyna do pierwszej stacji w Berlinie 5,5 godziny. W 2019 opolski Impuls pobił jedynie rekord przejazdu na trasie z Opola do Wrocławia. Zrobił to w 36 minut (Latający Ślązak przemierzał ten odcinek w 39 minut).

Latający Ślązak - tak nazywał się ten wyjątkowo nowoczesny, jak na ówczesną technologię pojazd szynowy.

Przedwojennę linię obsługiwały trójczłonowe wagony spalinowe typu Leipzig zbudowane w zakładach Linke-Hofmann Werke we Wrocław. Średnia prędkość przejazdu wynosiła 128 km/h, przy maksymalnej 160 km/h. Był ofertą dostępną dla szeroko pojętej klasy średniej – m.in. przedsiębiorców i urzędników. W kasach sprzedawano biletu na miejsca 2 i 3 klasy, dla pasażerów dostępny był też skromny bufet.

Ostatni skład wyjechał na tory 21 sierpnia 1939. Potem pociąg został zajęty przez armię niemiecką, która szykowała się do ataku na Polskę.