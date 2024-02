Terminy NFZ w woj. opolskim na fizjoterapię domową. Dane aktualne na 19.02.2024

Emerytura w wieku 50 lat, wystarczy 1 tys. złotych. To oszustwo – ostrzega ZUS

Zainwestuj, by przejść na emeryturę w wieku 50 lat! Wystarczy zaledwie 1 tys. złotych! To brzmi, jak marzenie każdego Polaka. Zbyt różowe, by było prawdziwe?...