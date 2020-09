Tesco zamyka hipermarket przy Ozimskiej 72 w Opolu

Wypowiedzenie umowy o pracę a prawo do odprawy. Sprawdź, ile ci się należy

Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 osób wiąże się z prawem do odprawy. Kryzys związany z koronawirusem dotknął wiele branż. Wraz z końcem września prawdopodobnie wygasną rządowe dopłaty do miejsc pracy...