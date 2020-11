Test na koronawirusa. Badanie RT-PCR na COVID-19 prywatnie i na NFZ. Cena testu, adresy punktów drive-thru, jak wygląda badanie [4.11.2020]

Jeżeli twój stan zdrowia się pogorszył i podejrzewasz, że przyczyną może być COVID-19 , to powinieneś jak najszybciej zgłosić się telefonicznie do swojego lekarza rodzinnego.

Jeśli masz skierowanie na test RT-PCR na koronawirusa umów się na badanie typu drive thru w konkretnym punkcie. Na badanie na koronawirusa nie wolno jechać komunikacją publiczną - należy udać się własnym samochodem (jeśli umożliwia to stan pacjenta).

Przed pobraniem materiału nie należy myć zębów i nie stosować płynów do płukania jamy ustnej. Nie należy też żuć gum do żucia. Na trzy godziny przed wymazem nie wolno stosować kropli do nosa, a przed pobraniem materiału nie należy wydmuchiwać nosa.

Pobrana próbka trafia do analizy do laboratorium COVID-19 (w przypadku Opolszczyzny są to laboratoria m.in. w Opolu i we Wrocławiu). Informacja o wyniku testu zostaje wprowadzona do systemu.

Jest ona widoczna dla lekarza POZ oraz dla pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta.

O wyniku testu powiadamiany jest także sanepid, który nakłada na zarażoną osobę oraz rodzinę zamieszkującą pod tym samym adresem obowiązek kwarantanny.

W takiej sytuacji lekarz rodzinny może podjąć dalszą decyzję o:

rozpoczęciu izolacji domowej pacjenta

rozpoczęciu pobytu w izolatorium (by nie narażać innych domowników na zachorowanie)

skierowania pacjenta do szpitala (w przypadku złego stanu zdrowia, wieku lub istnienia poważnych chorób współistniejących).

Test na COVID-19. Jak czytać wyniki badania na koronawirusa?

Możesz zapoznać się ze swoim wynikiem test po zalogowaniu się na Internetowe Konto Pacjenta. Możliwe są 4 wyniki testu: