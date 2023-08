Tłumy na ostatnim pikniku Rodzina 800 plus w Opolskiem. Dopisała pogoda i uczestnicy

- Jak się mówi o miliardach, to zwykły człowiek tego nie rozumie. Przez pierwsze lata, kiedy środki z programu 500 plus przechodziły przez budżet samorządu, to rocznie była to kwota 17 milionów złotych - informował burmistrz Olesna Sylwester Lewicki. - To jest konkret. Przez te 7 lat do mieszkańców i rodzin w gminie Olesno trafiło prawie 120 milionów.