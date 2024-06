To była sportowa sobota w Wołczynie. Biegacze ścigali się o puchar burmistrza. W imprezie wzięło udział ok. 270 osób

Inicjatorem Biegu Ulicznego o Puchar Burmistrza Wołczyna jest miejscowy pasjonat biegania Stanisław Libera. W sobotę nie mogło go zabraknąć na linii startu.

- Te biegi to już nasza piękna wołczyńska tradycja. Wtedy, kiedy zaczynaliśmy je organizować, ale także dziś chodzi głównie o to, aby zachęcić dzieci i dorosłych do ruszania się, aktywnego spędzania czasu - wyjaśnia Stanisław Libera. - Udało się. Mam satysfakcję, bo wychowałem już kilka pokoleń wołczyńskich biegaczy. Ale sam też nie odpuszczam, mimo osiemdziesiątki na karku. Startuję dziś, a miesiąc temu przebiegłem maraton do Częstochowy.