To są najwyższe punkty Opolszczyzny. Większość z nich zbudowali ludzie, bo wysokich gór to u nas nie ma

Komin Elektrowni Opole (250 metrów)Kominy są najwyższymi budowlami wolnostojącymi w Polsce (najwyższe z nich mierzą znacznie więcej niż warszawskie wieżowce) i obok masztów radiowo-telewizyjnych są najwyższymi konstrukcjami w kraju. Elektrownia Opole jest jedną z najnowocześniejszych i największych elektrowni opalanych węglem kamiennym w Polsce. Produkcja energii elektrycznej z sześciu bloków energetycznych jest w stanie zaspokoić ok. 12 procent krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.250-metrowy komin elektrowni to najwyższa budowla w województwie opolskim. To jedenasty pod względem wysokości komin w Polsce (ale takich 250-metrowców jest pięć). Największy w Polsce jest komin elektrowni Jaworzno - 306 m.

Radosław Dimitrow