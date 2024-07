To teren przemysłowy, ale powstaną nowe mieszkania. Nysa wystawia na sprzedaż hektarową działkę

Część radych miejskich miała pytania i wątpliwości, dopytywali jakie jest przeznaczenia wystawianych na sprzedaż dwóch działek, leżących w sąsiedztwie dawnego kompleksu Fabryki Samochodów Dostawczych. W planie przestrzennego zagospodarowania, który obowiązuje dla tego obszaru, są to tereny przeznaczone na przemysł i magazyny. Po drugiej stronie ul. Słowiańskiej leży natomiast duże osiedle mieszkaniowe. Radni obawiali się, czy budowa obiektów przemysłowych nie będzie uciążliwa dla mieszkańców sąsiedztwa.

Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz zdradził, że kupnem terenu jest zainteresowana spółka SIM Nysa, której współwłaścicielem jest miejska Agencja Rozwoju Nysy. SIM Nysa wiosną tego roku oddał do użytku nowy blok mieszkalny przy ul. Kramarskiej w Nysie. Zrobił to jako pierwszy na Opolszczyźnie w formule SIM. Jak mówił burmistrz Kordian Kolbiarz - po ogłoszeniu przetargu na sprzedaż terenu koło FSD, SIM wystartuje z nim, a po nabyciu jego nabyciu zgłosi do burmistrza i rady miejskiej wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla osiedla mieszkaniowego, korzystając ze specjalnych uprawnień tzw. lex deweloper.