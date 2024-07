To właśnie stąd Ślązacy ruszyli do Teksasu. W Płużnicy Wielkiej otwarto Izbę Pamięci Radosław Dimitrow

W Płużnicy Wielkiej koło Strzelec Opolskich powstała Izba Pamięci poświęcona emigracji do Teksasu. Uruchomiono ją w budynku dawnej szkoły, do której uczęszczał ksiądz Leopold Moczygemba, który w XIX wieku namówił okolicznych mieszkańców do wyjazdu za Wielką Wodę.