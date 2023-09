Tomasz Kapica: "My idziemy do kina, a w Moskwie strzelają korki" Tomasz Kapica

Na ekrany polskich kin wchodzi film „Zielona granica” Agnieszki Holland. Jeśli gdzieś strzelają dziś korki od szampana, to przede wszystkim w Moskwie i Mińsku. Z „Zieloną granicą” jest bowiem taki problem, że to nie jest już tylko kino moralnego niepokoju, będące owocem dającej się w określonych sytuacjach usprawiedliwiać przesadnej lewicowej wrażliwości. To zadany z pełną premedytacją cios w państwo polskie i polskie służby, które bronią naszego bezpieczeństwa i suwerenności.