Tomasz Kapica: Takie standardy „obrońców demokracji”

Na pytanie ile otrzymuje Wiśniewski za fuchę w radzie nadzorczej „Energetyki” z Kępna, tamtejszy urząd miasta nie odpowiedział. Ale można się domyślać, że co najmniej tyle samo. To zresztą niejedyna rada nadzorcza Arkadiusza Wiśniewskiego, zasiada też w Kolejach Śląskich, z których otrzymuje ponad 70 tysięcy złotych rocznie. Długo był także członkiem rady brzeskich wodociągów, gdzie pobierał również duże uposażenie.

Takie „krzyżowe wymiany” w radach nadzorczych nie są złamaniem prawa, ale z pewnością należy je traktować jako pewną patologię samorządów i służą głównie zwiększaniu dochodów włodarzy. Kluczowe są tu właśnie wspomniane polityczne koneksje, bo to właśnie one służą do obsadzania stanowisk, nad którymi ma się kontrolę. Niesmak budzi fakt, że prezydent Wiśniewski to bodaj największy w regionie „obrońca demokracji”, który na każdym możliwym kroku gardłuje o zawłaszczaniu państwa przez Prawo i Sprawiedliwość.