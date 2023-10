Tragedia w Bąkowie. To była jedna z największych katastrof kolejowych w Polsce [ZDJĘCIA]

Dyżurna ruchu w Bąkowie popełniła tragiczny w skutkach błąd, kiedy pomyliła dwa pociągi.

Nie zapomniała bynajmniej o pociągu towarowym, tylko była przekonana, że pociąg ten nie stoi pod semaforem wjazdowym, tylko znajduje się w tym czasie już w drodze do Kluczborka. Tymczasem rzeczywiście na odcinku między sąsiednimi stacjami Bąków i Kluczbork jechał pociąg towarowy, ale był to całkiem inny skład.

Maszynista włączył hamulec, wypchnął swojego pomocnika do maszynowni (uratował tym samym 23-letniemu mężczyźnie życie!), ale sam nie zdążył już uciec. Po włączeniu hamulca, zdążył tylko wydostać się za drzwi do korytarza maszynowni, gdzie został przygnieciony. Pociąg pospieszny wjechał w tył składu towarowego z prędkością ok. 96km/h (prędkość ruszającego pociągu towarowego wynosiła ok. 10 km/h).