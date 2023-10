Trasy nordic walking w woj. opolskim. Gdzie iść w weekend 14 - 15 października. 3 najlepsze trasy

Nordic walking w woj. opolskim da się uprawiać niemal wszędzie. Mimo to zachęcamy do wybrania szlaków polecanych przez innych amatorów sportu. Wspólnie z Traseo mamy dla Was 3 atrakcyjne ścieżki nordic walking w woj. opolskim. Na każdy tydzień proponujemy Wam nowy zestaw ścieżek do wyboru. Zobacz, co przygotowaliśmy na weekend.

Szlaki nordic walking w woj. opolskim

Które trasy nordic walking w woj. opolskim polecają mieszkańcy? My już to wiemy. Traseo to aplikacja, w której każdy może zapamiętywania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. We współpracy z Traseo mamy dla Was 3 popularne trasy nordic walking w woj. opolskim. Znajdź najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Dolina Trzech Stawów w sobotnie popołudnie Początek trasy: Dobrodzień

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 7,27 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podejść: 511 m

Suma zejść: 506 m Sztorm poleca tę trasę Trasa w większości asfaltowa.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Dookoła Wielkiej Wyspy Początek trasy: Lewin Brzeski

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,33 km

Czas trwania marszu: 60 min.

Przewyższenia: 25 m

Suma podejść: 222 m

Suma zejść: 227 m Jac.wos poleca tę trasę Tak zwaną "Wielką Wyspę" tworzą obecne dzielnice: Biskupin, Bartoszowice, Dąbie, Sępolno, Zacisze, Zalesie. Są to tereny na prawym brzegu Odry, które powstały na skutek regulacji rzeki prowadzonej od XVI do XX wieku. Dzielnice te od zawsze miały charakter wypoczynkowy. Obecnie na "Wielkiej Wyspie" znajduje się wiele miejsc rekreacyjnych jak Park Szczytnicki, Stadion Olimpijski, kąpielisko Morskie Oko. Miejscami chętnie odwiedzanymi są ZOO, Hala Stulecia, Ogród Japoński. Ze względu na dużą ilość terenów zielonych oraz brak przemysłu tereny te nazywane są zielonymi płucami Wrocławia.

Biegowa trasa wiedzie praktycznie cały czas wałami otaczającymi "Wielką Wyspę". Startujemy od ścieżki zdrowia usytuowanej przy grobli Kanałowej pomiędzy mostem Swojczyckim a pętlą tramwajową na Sępolnie. Szutrową drogą grobli kanałowej wyruszamy w kierunki Stadionu Olimpijskiego. Trasa biegnie wzdłuż Kanału Powodziowego. Mijamy ogrodzenie Stadionu Olimpijskiego, a następnie sztucznie usypane wzgórze Kilimandżaro (127m n.p.m.), które było przed wojną silnie ufortyfikowane. Obecnie miejsce to upodobali sobie fani rowerów górskich.

500m dalej mijamy Mosty Jagiellońskie i wbiegamy na groblę Szczytnicko-Bartoszowicką. Przed nami rozpościerają się widoki na mosty Warszawskie. Docieramy do zbiegu Starej Odry i Kanału Powodziowego skąd po lewej stronie widać kompleks sportowo-rekreacyjny GEM. Przy odrobinie szczęścia można obejrzeć mecz bądź trening wielokrotnych mistrzyń Polski w piłce nożnej, zawodniczek AZS Wrocław. Następnie przecinamy ulicę Kochanowskiego przy Moście Sczytnickim. Biegniemy wzdłuż Starej Odry mijając po lewej stronie budynek Liceum sportowego z kameralnym stadionem lekkoatletycznym o obwodzie 200m. Po przecięciu ulic Mickiewicza i Wróblewskiego znajdujemy się przy moście Zwierzynieckim. Kierujemy się wzdłuż pokrytego graffiti ogrodzenia ZOO. Po 500m od mostu Zwierzynieckiego mijamy po prawej stronie powstałą w 1976r. na miejscu działającej do lat 60tych XX wieku przeprawy promowej kładkę Zwierzyniecką. Betonowe ogrodzenie ZOO przechodzi w ogrodzenie stalowe przez które możemy podziwiać część zwierząt zamieszkujących ogród. Biegnąc dalej mijamy Zameczek Odrzański, w którym jeszcze niedawno odbywały się zajęcia studentów kierunku fizjoterapii AWF Wrocław. Następnie mijamy Harcerski Ośrodek Wodny "HOW Stanica" , park Biskupiński, jaz Opatowicki prowadzący na Wyspę Opatowicką (znajduje się tu park linowy). 200m dalej za ostrym zakrętem docieramy do mostu Bartoszowickiego. Kierujemy się groblą Kanałową w kierunku mostu Swojczyckiego mijając po drodze cmentarz świętej Rodziny. Przebiegamy przez jezdnię przy moście Swojczyckim i dobiegamy do ścieżki zdrowia. Kilka minut gimnastyki i kończymy nasz trening. Na trasie możemy praktycznie codziennie spotkać nie tylko amatorów joggingu ale także trenujących tu reprezentantów Polski w lekkiej atletyce. Pętla doskonale nadaje się na wycieczkę rowerową.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Bunkry Początek trasy: Namysłów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 3,49 km

Czas trwania marszu: 59 min.

Przewyższenia: 20 m

Suma podejść: 183 m

Suma zejść: 196 m Darzbor poleca tę trasę na marsz Teren dawnej sowieckiej jednostki wojskowej. Obecnie Hammilton Centrum na Maślicach

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Namysłowie

Co daje nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego wiele osób wybiera nordic walking. Przynosi korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Nordic walking pomoże zrzucić zbędne kilogramy oraz pomoże w zadbaniu o dawkę aktywności fizycznej, która jest ważna dla naszego zdrowia. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

