Trasy rowerowe w woj. opolskim. Gdzie w weekend 1 - 2 czerwca? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w woj. opolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Znaleźliśmy 10 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. opolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. opolskim warto sprawdzić w weekend.

Rowerem po woj. opolskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. opolskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 01 czerwca w woj. opolskim ma być od 16°C do 21°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 28% do 67%. W niedzielę 02 czerwca w woj. opolskim ma być od 14°C do 20°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 26% do 89%. 🚲 Trasa rowerowa: Stronie Śląskie - Sienna - Kletno - Bolesławów Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 20,11 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 339 m

Suma podjazdów: 443 m

Suma zjazdów: 444 m Januszek_44 poleca tę trasę

Taka krótka wycieczka na rozciągnięcie się po wczorajszym dość forsownym dniu. Na Czarnej Górze sezon narciarski definitywnie się zakończył, śnieg na stoku jeszcze leży, ale to już definitywny koniec.

W Kletnie można całkiem fajnie spędzić czas - kopalnia uranu, Muzeum Ziemi, Jaskinia Niedźwiedzia czy tez Stary Wapiennik. Ze znalezieniem miejsca noclegowego i wyżywienia też raczej nie powinno być problemu.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: ŁĘŻCZOK INACZEJ Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 23,58 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 48 m

Suma podjazdów: 80 m

Suma zjazdów: 78 m Trasę dla rowerzystów poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w prawo i jedziemy cały czas prosto. Jedno skrzyżowanie pokonujemy prosto. Po lewej stronie mamy las, po prawej domki jednorodzinne. Na kolejnej krzyżówce skręcamy w lewo. Asfalt prowadzi troszkę pod górę. Kończy się asfalt, wjeżdżamy w las. Główna droga prowadzi lekkim łukiem w prawo. Przejeżdżamy tory kolejowe. Wyjeżdżamy na asfalt w Siedliskach. Jedziemy przed siebie. Po prawej stronie mijamy boisko i straż pożarną. Prosto przez wioskę wjeżdżamy na most, z którego rozpościerają się ładne widoki. Jesteśmy w Turzu. Główna droga skręca w lewo koło kapliczki. Mijamy kolejną remizę. Mijamy most i kolejne domostwa. Wyjeżdżamy z wioski. Jedziemy asfaltem cały czas przed siebie aż do skrzyżowania prowadzącego w prawo w stronę Ciechowic i w lewo do Nędzy. Jedziemy w lewo. Przed przystankiem autobusowym skręcamy w prawo w aleję drzew. Na końcu tej drogi skręcamy w lewo. Jedziemy wzdłuż lasu. Droga prowadzi do rezerwatu. Mijamy punkt obserwacyjny nad wodą. Skręcamy w lewo. Przemieszczamy się pomiędzy dwoma stawami. Wyjeżdżamy z rezerwatu. Pokonujemy przejazd kolejowy. Droga prowadzi lekko w górę. Skręcamy w lewo w stronę boiska Sparty Babice. Jedziemy cały czas przed siebie. Droga szutrowa krzyżuje się z asfaltową. Skręcamy w lewo. Następnie w prawo, kolejny raz w szutrową. Dojeżdżamy do asfaltowej – skręcamy w lewo. Teraz cały czas poruszamy się przed siebie asfaltem. Jesteśmy koło stacji kolejowej Nędza. Jedziemy do głównej drogi. Skręcamy w prawo i jedziemy przed siebie w stronę kościoła, gdzie skręcamy w lewo. Za przejazdem kolejowym skręcamy w drugą drogę w prawo, w stronę szkółki leśnej. Na leśnym skrzyżowaniu (z ławeczką i mapą) skręcamy w lewo. Teraz droga prowadzi do miejsca startu wycieczki.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Kędzierzyna-Koźla

🚲 Trasa rowerowa: Lasy Herbskie 1 Początek trasy: Gorzów Śląski

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 54,06 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 1 414 m

Suma zjazdów: 1 423 m Utor poleca tę trasę rowerzystom

Lekka trasa po urokliwych lasach nad Liswartą. Charakterystyczne są liczne przydrożne krzyże i kapliczki. Wart odwiedzenia rezerwat cisów, po terenie którego prowadzi ścieżka przyrodnicza. Uwaga praktyczna - przebieg i charakter dróg i ścieżek w rzeczywistości może się znacznie różnić od odwzorowania na mapach. Czasem droga gruntowa okazuje się utwardzoną, czasem odwrotnie, niektóre dróżki zarosły.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Na wieżę widokową Haj nad Sumperkiem Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 104,33 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 499 m

Suma podjazdów: 1 491 m

Suma zjazdów: 1 474 m Januszek_44 poleca tę trasę rowerzystom Miała być niewinna wycieczka na widokową wieże Haj w okolicy Sumperka. Dzień zapowiadał się całkiem ładnie, nic tylko jechać. Dopiero koniec marca, więc szarży raczej nie planowałem. W Hanuszovicach skręcam w stronę Rudy Nad Moravu i dalej nawigacja prowadzi mnie w stronę miejscowości Sumperk. Od głównej drogi na samą wieżę prowadzi dość dobra szutrowa droga. Można także skorzystać z dobrze oznaczonego skrótu. Wieża czynna jest tylko okresowo, najczęściej w weekendy. Z samego szczytu ze względu na wysokie drzewa widoku na okolice raczej nie ma. Piękne widoki towarzyszą w trakcie dojazdu i zjazdu ze szczytu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Racibórz, Borzysławice, Polska Cerekiew, Rudnik, Sumina. Początek trasy: Baborów

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 101,37 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 116 m

Suma podjazdów: 1 345 m

Suma zjazdów: 1 267 m Rowerzystom trasę poleca Yaneck60

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Dwór w Idzikowie w remoncie . Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 47,46 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 535 m

Suma podjazdów: 856 m

Suma zjazdów: 845 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44 Piękna słoneczna pogoda . Czas przyzwyczaić się do rowerowego siodełka . Wyruszam w kierunku Lądka Zdroju a potem Nowego Waliszowa . Dawno nie byłem w tym terenie . Z Nowego Waliszowa wybieram mało uczęszczaną trasę w kierunku Idzikowa . Cały czas towarzyszy mi piękny widok na Masyw Śnieżnika . Za Kamienna odbijam w kierunku Idzikowa , gdzie stoi stary zrujnowany dwór . Ku mojemu zaskoczeniu trwają tu intensywne prace remontowo - zabezpieczające . Kiedyś był tu tu zakład rolny ...a w przyszłości , czas pokaże

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: GLACENSIS SINGLETRACK PĘTLA RUDKA 9,1 KM PĘTLA STRONIE ŚLĄSKIE 24,8 KM JESIEŃ 2020 Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 36,36 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 443 m

Suma podjazdów: 903 m

Suma zjazdów: 898 m Rowerzystom trasę poleca Januszek_44

Dziś ruszam na pętle w najbliższej okolicy . Dojeżdżam do pętli Rudka. Okazuje się ,że pomimo piątku na trasie są rowerzyści . Robię całą pętlę , pogoda dopisuje . Postanawiam przejechać jeszcze kolejną pętle Stronie Śląskie . Zjazd na tą pętle znajduje się mniej więcej w połowie pętli Rudka / widać na zdjęciach / Do tego zjazdu dojeżdżam częściowo asfaltem , leśnymi drogami a potem znowu fragmentem pętli Rudka . Tutaj na trasie pustki . Pod osiągnięciu bramki Międzygórze , ze zdziwieniem stwierdzam ,że zmieniono przebieg tej pętli w tym miejscu . Nie schodzi ona w stronę przełęczy Puchaczówka ale w stronę Idzikowa i koło leśnej kaplicy w stronę Marcinkowa . Wszystko to wyszło tej pętli na dobre .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Śladami Marianny Orańskiej – Zamek w Kamieńcu Ząbkowickim. Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 75,75 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 458 m

Suma podjazdów: 987 m

Suma zjazdów: 991 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44

Dziś wyruszam na krotką rowerową wycieczką . Jeszcze czuje trudy wczorajszego maratonu w Trzebnicy , ale dzień jest piękny i trzeba się trochę rozruszać.

Ze Stronia Śląska jadę w kierunku Lądka Zdroju a dalej w kierunku Złotego Stoku. Dziś z tego bogactwa nie zostało wiele, ale dość dobrze zachowane mury pozwalają domyślać się o dawnej świetności tego miejsca.

W drodze powrotnej odwiedzam jeszcze pocysterski kościół parafialny w tej miejscowości. Do domu wracam przez wieś Mąkolno. Wiatr wieje w oczy , ale warto było odwiedzić to magiczne miejsce.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania - Brzeźnica- Budzów - Laskówka - Potworów - Różana Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,13 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 162 m

Suma podjazdów: 594 m

Suma zjazdów: 588 m Januszek_44 poleca tę trasę

Kolejna trasa w poszukiwaniu krzyży pojednania . Tym razem powiat ząbkowicki . Auto pozostawiam koło kościoła w Laskówce . Teraz trzeba znaleźć znajdujący się w pobliżu krzyż . Z pomocą przychodzi mieszkanka tej wsi i faktycznie koło przystanku autobusowego w bukowym zagajniku odnajduję ukryty krzyż . Teraz już Brzeźnica . Tu dwa krzyże koło kościoła . Jeden przy głównej bramie dobrze widoczny i oznaczony , drugi już ukryty przy drugiej bramie wmurowany w mur kościelny za metalową siatką . Teraz jadę już do małej miejscowości Różana . W szczycie kościoła widoczne dwa krzyże ale podobno nie pokutne i ten właściwy wmurowany w kościelny mur . W drodze powrotnej zajeżdżam do Budzowa . Tu urodzaj krzyży . Cztery wmurowane w kościelne ogrodzenie . No i jeszcze Potworów . Ten zabezpieczony metalowym płotkiem , ale znaleźć go nie łatwo

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Glacensis Singletrack Pętla Kłodzka 17,7 km i Łaszczowa 15,5 km Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,07 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 443 m

Suma podjazdów: 780 m

Suma zjazdów: 777 m Januszek_44 poleca tę trasę Dziś wyruszam z przełęczy kłodzkiej . Tutaj znajduje się dość spory leśny parking na którym pomimo dość wczesnej pory stoi już kilka aut i ciągle nowe przybywają . To dobre miejsce na zdobycie Kłodzkiej Góry. Ja wyruszam na kolejnego singla , tutaj zaczyna się pętla Kłodzka . Trasa fajnie przygotowana , miejscami jakieś kałuże po ostatnich opadach , troszkę pięknych widoków z polami rzepaku w tle , Trasa biegnie sporo pod górę i z radością osiągam przełęcz Łaszczową Tu także parking i już kilka samochodów . Stąd można iść na Kłodzką Górą ale większość wybiera Obryw Skalny w Bardzie . Ja przeskakuje na pętle Łaszczową i także podążam w stronę Barda . Trasa jest bardzo widokowa na zjeździe do Barda bardzo pokręcona . Przebiega przy samym Obrywie Skalnym więc dodatkowo można sobie ten przejazd uatrakcyjnić pobytem w tym niesamowitym miejscu . W Bardzie gubię trasę i wjeżdżam na parking w Bardzie , Tutaj stacja ładowania elektrycznych rowerów. Wracam więc jakiś kilometr, odnajduje tabliczkę i za Bardem wjeżdżam w kolejną bramkę. Kończę pętle łaszczową , na przełęczy ponownie wjeżdżam w powrotną trasę na pętle Kłodzką . Na przełęczy Kłodzkiej na parkingu jest już ciasno , Wracam autem przez Kolonię Gaj . Niezapomniane przeżycie .

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Przygotowanie do wycieczki rowerowej

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na wyprawę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze miejsca w woj. opolskim. Które atrakcje odwiedzić?

Woj. opolskie słynie z pięknej przyrody – amatorzy jazdy jednośladem nie powinni się tam nudzić. Jednym z najpiękniejszych miejsc stworzonych przez naturę jest wygasły wulkan, czyli Góra Świętej Anny. Kontakt z opolską florą i fauną zapewniają też pozostałe szczyty – Góry Opawskie, których szlaki przeprowadzą was przez najładniejsze tereny regionu. Okolice miejscowości Moszna kryją z kolei piękny park, zlokalizowany przy jednym z najpiękniejszych zamków w kraju. Chcąc zwiedzić podobne obiekty zachęcamy was do skierowania się w stronę pozostałych budowli na Opolskim Szlaku Zamków i Pałaców. Pełną zabytków stolicę regionu – Opole – także spokojnie zwiedzicie z perspektywy siodełka.