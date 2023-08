Trasy rowerowe w woj. opolskim. Gdzie w weekend 19 - 20 sierpnia? Sprawdź proponowane szlaki

Zastanawiasz się nad pomysłem na ciekawą trasą rowerową w woj. opolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 10 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. opolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. opolskim warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki rowerowe w woj. opolskim

🚲 Trasa rowerowa: Dawne Nieboczowy z przygodami 2016/9/18 18:20 Początek trasy: Zdzieszowice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,72 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podjazdów: 586 m

Suma zjazdów: 576 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Ireneusz Co dziś zostało z Nieboczów?

Do końca 2016 roku wieś Nieboczowy na południu woj. śląskiego zniknie z mapy. W jej miejscu powstanie zbiornik retencyjny, który ma uchronić przed powodzią Opole, Wrocław oraz Racibórz. Mieszkańcy są - albo wkrótce będą - w trakcie przeprowadzki do nowej wsi. Ma ona być nowoczesną kopią tej starej, której losy przesądzono po wielkiej powodzi z 1997 roku. W starych wciąż toczy się życie, lecz część domów wygląda, jakby jeszcze wczoraj urzędowali tu gospodarze, ale uciekli w pośpiechu, a majątek porzucili. Na pewno działa Cafe Club Baccara. Niestety po deszczu obecna rasa jest w wielu miejscach trudna do przebycia, jak na zdjęciach :)

Ci, którzy w Nieboczowach zostali, żyją jakby w zawieszeniu. Wiedzą, że wyprowadzka jest nieunikniona, ale nie wszystkim się ona uśmiecha.

Po przeprowadzce mieszkańców, wieś Nieboczowy zostanie zrównana z ziemią, ale nie zalana wodą. Pozostanie zbiornikiem awaryjnym dla mogącej wylać Odry. Spieszą się więc wszyscy ci, którzy w okolicy zwęszyli biznes. Wieś bowiem leży na podłożu żwirowym, jest pod nią około 100 mln metrów sześciennych cennego żwiru, który zaczęto intensywnie wydobywać. Fakt, że biznes się kręci, jest widoczny na drodze prowadzącej do miejscowości, którą opanowały wywrotki pędzące – bez zważania na ograniczenia prędkości – do jednej z kilkunastu powstałych wokół wsi żwirowni. Żwirownie pracują na pełnych obrotach, pozostawiając po sobie księżycowy, podziurawiony licznymi kraterami, krajobraz. Dawniej mieszkańcy łapaliby się za głowy, dziś nikt się nie przejmuje. To nawet lepiej, że tak "fedrują" - słyszymy - bo przy okazji pogłębiają przyszły zbiornik retencyjny i co ważne dla wsi: płacą podatki i tworzą miejsca pracy.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Glacensis Singletrack Pętla Dwie Przełęcze 2,3 km i Pętla Złoty Stok 11.2 km Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 52,78 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 329 m

Suma podjazdów: 884 m

Suma zjazdów: 882 m Januszek_44 poleca tę trasę

Dziś wyruszam rowerem w kierunku przełęczy Jaworowej . Poruszam się asfaltaem , ale sotatnio jechałem po singlu . Wieje silny wiatr , jest dość nie przyjemnie a ja chce dość szybk dostać się na przełęcz . Chwila przewrwy i tzreba wybrać bramkę . Pada na " Pętlę dwóch przełeczy " . Po kilkuset metrach trafiam na pracująch przy budowie singla . Chwila rozmowy i dowiaduje się ,że jadę pod prąd . A wydawało mi się ,że dobrze wjechałem . Ale trasa w budowie można śmigać . Na przrełeczy Po Trzeboniem trafiam na bramkę Pętla Złoty Stok . Tylko 11 km , trzeba zobaczyć . Jedzie się fajnie , tu jest inny rodzaj nawierzchni niż w Masywie Śnieżnika . Tam grys biała Marianna a tu chyba gnejs . Po kilku kilometrach widzę zabudowania Złotego Stoku . Słupek pokazuje kieruunek , ale potem nie ma już nic . Wracam nawet sprawdzić czy nie pogubiłem drogi , ale nic . Kieruje sie tak trochę na wyczucie do kopalni złota . W jarze jedzie za mna ktoś Dasterem . Zagląda przez okno i pyta gdzie ma mam silnik ....ha , ha , ha ...jeszcze daje radę . Okazuje się ,że gościu ma dużą wiedzę o singlach bo tu pracuje . Chwila fajnej rozmowy podczas której dowiaduje się ,że fargment trasy jest jeszcze nie do końca oznaczony . Teraz ruszam w gorę , zamykam pętlę Złoty Stok i wjeżdżam na Pętlę dwóch przełęczy , teraz niby jadę dobrze . Na prz Jaworowej sprawdzam mapę . Pętla prz dwóch przełęczy jest DWUKIERUNKOWA . To w sumie krótki łącznik z innymi trasami

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Przełęcz Sucha Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 31,19 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 494 m

Suma podjazdów: 547 m

Suma zjazdów: 548 m Januszek_44 poleca tę trasę rowerzystom Gdy już trochę dość krzyży pokutnych , czas się wyrwać w góry bialskie . Ostatni już chyba dzień takiej pięknej pogody , nie ma na co czekać .

Trasa Stronie Śląskie , Nowa Morawa , szutrami w stronę przełęczy Suchej . Tam trochę chłodniej i już bardziej jesiennie . Potem zjazd w stronę przełęczy Dział , a po drodze piękny widok na Masyw Śnieżnika z punktu widokowego .

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: GLACENSIS SINGLETRACK PĘTLA RUDKA 9,1 KM PĘTLA STRONIE ŚLĄSKIE 24,8 KM JESIEŃ 2020 Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 36,36 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 443 m

Suma podjazdów: 903 m

Suma zjazdów: 898 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44

Dziś ruszam na pętle w najbliższej okolicy . Dojeżdżam do pętli Rudka. Okazuje się ,że pomimo piątku na trasie są rowerzyści . Robię całą pętlę , pogoda dopisuje . Postanawiam przejechać jeszcze kolejną pętle Stronie Śląskie . Zjazd na tą pętle znajduje się mniej więcej w połowie pętli Rudka / widać na zdjęciach / Do tego zjazdu dojeżdżam częściowo asfaltem , leśnymi drogami a potem znowu fragmentem pętli Rudka . Tutaj na trasie pustki . Pod osiągnięciu bramki Międzygórze , ze zdziwieniem stwierdzam ,że zmieniono przebieg tej pętli w tym miejscu . Nie schodzi ona w stronę przełęczy Puchaczówka ale w stronę Idzikowa i koło leśnej kaplicy w stronę Marcinkowa . Wszystko to wyszło tej pętli na dobre .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Na deptak w Polanicy Zdroju Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 96,57 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 579 m

Suma podjazdów: 1 135 m

Suma zjazdów: 1 095 m Januszek_44 poleca tę trasę

Piękna kwietniowa pogoda, dawno nieodwiedzana trasa. Czas więc wsiąść na rower i ruszyć przed siebie. Po drodze Sienna, miejscowość gdzie zimą szusuje się na nartach, potem piękna miejscowość Bystrzyca Kłodzka. Tam mury obronne, wieże i Muzeum Filumenistyczne. Potem w stronę Polanicy Zdroju. Na deptaku jak zwykle spory ruch kuracjuszy, a ja jak zwykle zatrzymuję się, aby coś przekąsić.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne - pojednania Kąty Bystrzyckie Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,9 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 177 m

Suma podjazdów: 538 m

Suma zjazdów: 527 m Januszek_44 poleca tę trasę rowerzystom Człowiek sobie siedzi w domu zadowolony ,że już wszystkie krzyże pokutne na terenie powiatu kłodzkiego obskoczył :) a tu nagle pojawiają się dwa nowe i to całkiem blisko bo w Katach Bystrzyckich. No może nie takie nowe bo raczej średniowieczne , ale jednak . Nic prostszego , rower i w drogę . Pogoda taka sobie , wieje , czasem pokropi , ale widoki na jesienne góry , a i same krzyże godne uwagi.

Dziś typowo po asfalcie , w lasach kałuże wody i błoto , może lepiej niech trochę podmarznie .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wokół Jeziora Pławniowice Początek trasy: Ujazd

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,52 km

Czas trwania wyprawy: 31 min.

Przewyższenia: 27 m

Suma podjazdów: 305 m

Suma zjazdów: 331 m Rowerzystom trasę poleca Antares

Trasa rowerowa wokół Jeziora Pławniowice.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Pętla Kletna Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 18,07 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 332 m

Suma podjazdów: 465 m

Suma zjazdów: 460 m Januszek_44 poleca tę trasę rowerzystom Przyjemna pętla z dość długim podjazdem w kierunku Janowej Góry, a potem długi zjazd do Stronia Śląskiego.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Lutynia wieś warta odwiedzenia Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,47 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 342 m

Suma podjazdów: 985 m

Suma zjazdów: 992 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44

W Lądku Zdroju należy skierować się w kierunku przejścia granicznego , potem wąską ścieżką w kierunku Lutyni.

Na przejażdzke wybrałem niebieski szlak rowerowy , trochę się pogubiłem, ale przy tym oznakowaniu tras to nic dziwnego....w sumie czy to ważne, było fajnie. Polecam lubiącym się spocić

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Objazdówka szlakami turystycznymi: Łabędy-Kozłów-Sierakowice-Łącza-Rudno-Pławniowice-Taciszów-Łabędy Początek trasy: Zawadzkie

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,81 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 78 m

Suma podjazdów: 1 869 m

Suma zjazdów: 1 862 m Antares poleca tę trasę Objazdówka - rekonesans szlaków turystycznych z mapą turystyczną w dłoni. Czasem można się zdziwić, czasem zgubić, ale "to nie cel jest frajdą lecz droga" ;)

Nawiguj

