Trasy rowerowe w woj. opolskim. Gdzie w weekend 2 - 3 września? Sprawdź proponowane szlaki

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w woj. opolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy pomysły na trasy rowerowe. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. opolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. opolskim warto wybrać w weekend.

Rowerem po woj. opolskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. opolskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Jesienna trasa na Tri Kameny Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 92,57 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 641 m

Suma podjazdów: 1 723 m

Suma zjazdów: 1 719 m Januszek_44 poleca tę trasę rowerzystom Piękny październikowy dzień . Wyruszam przed 10 , jest już trochę cieplej . Mijam Bielice , kieruje się w stronę granicy . Potem wybieram drogę przez Biały Spław i tak znajduje się w okolicy Travnej Hory , zimową trasą biegową dojeżdżam do Cisarskiej Boudy i teraz jadę w stronę Brannej . Wybieram szlak pieszy , który miejscami jest bardzo stromy . Dojeżdżam do Ostrużnej . Nie tu zamierzałem wylądować , ale okazał się ,że to fajne miejsce . Bocznymi drogami dojeżdżam do Brannej a stąd już prosta droga na Tri Kameny . Piękny widok jak rozciąga się tego miejsca z nawiązką odpłaca poniesione trudy . W drodze powrotnej ze zgrozą stwierdzam ,że tylna opona uległa rozległemu uszkodzeniu . Udało się dojechać :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Pradziad magiczny szczyt Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 80,79 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 1 033 m

Suma podjazdów: 3 504 m

Suma zjazdów: 2 534 m Rowerzystom trasę poleca Januszek_44

To juz co roczna tradycja, wjazd na Pradziada Pradziad (1491m n.p.m.) to jedno z trzech najwyższych wzniesień Sudetów, obok Śnieżki i Śnieżnika. To także popularny ośrodek sportów zimowych. Jako szczyt górujący nad pasmem Jesenik, z charakterystyczną wieżą radiowo-telewizyjną Pradziad jest dobrym punktem orientacyjnym widocznym z bardzo daleka. Widać go z drogi z Nysy do Kłodzka, prowadzącej do Kotliny Kłodzkiej.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Stronie Śl - Czarna Góra przekaźnik TV - Żmijowiec - Kletno Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,67 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 669 m

Suma podjazdów: 925 m

Suma zjazdów: 935 m Rowerzystom trasę poleca Januszek_44

Wiatr wieje od wczoraj i to bardzo . Dziś miało być spokojniej , ale chyba ze wskazaniem ...miało być . Mimo to ruszam , jest ciepło , ale wiatr daje się we znaki . W Siennej kieruje się w stronę singla Stronie Śląskie , ale wykorzystuje go tylko aby dojechać do drogi prowadzącej w stronę przekaźnika TV na zboczu Czarnej Góry . Podjazd tu jak zawsze wymagający i biegnie trasa rowerowa nr 9 . Od przekaźnika , szeroka trasa zmienia się w wąski szlak , pokryty kamieniami i korzeniami . Tak docieram do górnej stacji wyciągu na Czarną Górę . Stąd kilkadziesiąt metrów na szczyt . Wiatr ostro daje się we znaki , więc jesiennym żmijowcem wracam do domu

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne Ścinawa N, Rynarcice, Korfantów, Prusinowice, Pakosławice , Reńska Wieś, Rochów Początek trasy: Głuchołazy

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 78,25 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 533 m

Suma zjazdów: 528 m Januszek_44 poleca tę trasę rowerzystom Pomimo przeraźliwego wiatru , dziś kontynuuję poszukiwania krzyż pokutnych . Tym razem powiat nyski . Początkowo chciałem zaparkować auto gdzieś na skraju Nysy , ale po półgodzinnych poszukiwaniach parkuję przy boisku w Kondratowej . Teraz ruszam w kierunku Ścinawy Nyskiej . Tam dwa krzyże wmurowane w górną bramę wejścia do kościoła . Niby proste , ale ich odnalezienie pochlania sporo czasu . Są ledwo widoczne . Dalej Rynarcice , tam krzyż stoi po prawej stronie wejścia na teren kościoła .

W Korfantowie krzyż ładnie wyeksponowany na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Prudnickiej . W Prusinowicach i Pakosławowicach i Reńskiej Wsi krzyże stoją tuż przy kościołach .

Teraz już kierunek Nysa . Po drodze krzyż w w Złotogłowicach - Rochowie . Chcąc minąć rozmokłe pola ruszam asfaltem i nadkładam drogi . W polach za działkami odnajduję ostatni w dniu dzisiejszym krzyż.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Głuchołaz

🚲 Trasa rowerowa: Na pudrowanej pętli Zdrój i Trojak Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 23,77 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 265 m

Suma podjazdów: 407 m

Suma zjazdów: 403 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44

Trochę zimno , ale czas przewietrzyć rower . W taki dzień najlepiej uciec do lasu . Dziś ponownie na pętli Zdrój i Trojak , w zimowej odsłonie . Na trasie pustki , jakiś pojedynczy piechur a niżej jakaś parka przejechała część singla wózkiem z małym dzieckiem ;) W górnej części ładnie , śnieżnie , ale temperatura -6 . Trochę zimno

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Do Chudowa wczesną wiosną Początek trasy: Zawadzkie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 57,94 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 2 817 m

Suma zjazdów: 2 855 m Pablojap poleca tę trasę rowerzystom Trasa jest przyjemna. Większość drogi to oficjalny szlak rowerowy, przez pola, lasy i boczne, albo mało uczęszczane drogi. Oczywiście jakoś trzeba wydostać się z Gliwic, do tego wybrałem trasę najbardziej, moim zdaniem optymalną. W dalszym etapie największą trudność może sprawić odcinek leśny zaraz za Chudowem, bo po deszczu robi się tam grząsko. Dziś widziałem, że w tym miejscu duża część ścieżki jest rozkopana przez spychacze. Nie wiem co tam tworzą, ale może być tylko lepiej, taką mam nadzieję. Za Ornontowicami szlak przez las to już czysta przyjemność, nawet po ulewie. W Knurowie zdecydowałem się jechać główną drogą, bo jest to krótki odcinek, a dalej droga pozostaje praktycznie pusta. Za Bojkowem możemy jechać prosto, dzięki czemu trasa będzie krótsza, ale wylądujemy w centrum Gliwic. Osobiście polecam trasę do Ostropy wzdłuż autostrady - jest lekka i można też zahaczyć o knajpę :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: SZLAKIEM LEŚNICZÓWEK Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,88 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 46 m

Suma podjazdów: 53 m

Suma zjazdów: 52 m Trasę dla rowerzystów poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym jedziemy w lewo. (1) Szlak koloru CZERWONEGO prowadzi do KRASIEJOWA. Po przejechaniu około 2 km widzimy przed sobą płot z desek, na których został odciśnięty ząb czasu. (2) Jedziemy prosto przez łąki. Droga szutrowa zmienia się w asfaltową. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Dojeżdżamy do pomnika. Przeskakujemy na drugą stronę ruchliwej drogi Racibórz – Gliwice. Kierujemy się w stronę leśniczówki. Od leśniczówki prowadzi nas droga HUBERTUSOWA. Na skrzyżowaniu jedziemy w lewo. Posuwając się cały czas prosto, przejeżdżamy przed drogę prowadzącą z Rud do Raciborza. Dojeżdżamy do Leśniczówki Wildek (4). Skręcamy w lewo i szlakiem koloru czerwonego jedziemy do kolejnej Leśniczówki Krasiejów. (5) Tutaj skręcamy w prawo w ulicę RACZOKOWĄ. Droga prowadzi u podnóża wzniesienia zwanego Szlozberg.(6) Wyjeżdżamy na drodze prowadzącej z Kuźni Raciborskiej do Rud. Skręcamy w lewo. Kawałek za znakiem Kuźnia Raciborska po prawej stronie w oddali widzimy przedostatnią leśniczówkę na naszej drodze (7). Jedziemy prosto i za latarnią z reklamą skręcamy w lewo w las. Za granicą lasu po lewej stronie w oddali widzimy ostatnią leśniczówkę podczas naszej wyprawy. (8) Kierujemy się w prawo aż do skrzyżowania z ulicą Świerczewskiego, skręcamy w lewo i prosto do startu naszej wycieczki.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Kędzierzynie-Koźlu

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka na Krywałd Początek trasy: Zawadzkie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 45,58 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podjazdów: 896 m

Suma zjazdów: 890 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Antares

Wycieczka z Łabęd na Krywałd - jak zwykle szlakami turystycznymi. Piękna droga między Wójtową Wsią a Żernicą, za Nieborowicami droga asfaltowa przez lasy, hałda w Szczygłowicach, wreszcie woda na Krywałdzie...acz woda jakoś "prywatna".

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wzdłuż Jemielnicy/Chrząstawy Początek trasy: Ujazd

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 80,58 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 147 m

Suma podjazdów: 2 265 m

Suma zjazdów: 2 353 m Rowerzystom trasę poleca Oberfeldkurat Na mapach rzeka nosi nazwę Jemielnica, według urzędowego wykazu nazw wód płynących - Chrząstawa. Jakkolwiek by się nie nazywała, nie nadaje się ani do turystyki kajakowej, ani do kąpieli, co widać na zdjęciach, to bardziej zarośnięte bajorko iż rzeka. Oczywiście, biorę poprawkę na fakt, że susza, niski poziom wody itd, ale niedawno zdrowo lało.

Zostawiłem samochód w Błotnicy Strzeleckiej koło stacji kolejowej, i ruszyłem, wróciłem z Opola pociągiem. Fajnie było, pogoda idealna do wycieczki rowerowej - słoneczna, nie za ciepło, bez wiatru...

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Na Borówkową Górę Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 81,25 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 792 m

Suma podjazdów: 15 366 m

Suma zjazdów: 15 277 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44 Malownicza trasa na Borówkową Górę, miejsce spotkań opozycji w latach 70 i 80. Zjazd do Javornika i powrót do domu przez Złoty Stok

Borówkowa to graniczny wierzchołek wznoszący się na wysokość 900 m npm. Jak łatwo się domyśleć, jej nazwa pochodzi od łanów czarnych jagód, które można zbierać tu latem. Góra znana była lądeckim kuracjuszom już w połowie XIX wieku. W 1870 roku uzdrowisko postawiło na jej szczycie drewnianą wieżę widokową, która wytrzymała z górą 20 lat. Postawienie kolejnej zainicjowała sekcja Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego (GGV) prężnie działająca w Lądku Zdroju – stanęła ona w 1890 roku. Źródła podają, że w 1900 roku dwie turystki z pobliskiego Javorníka spadły z wieży, gdy załamały się pod nimi drewniane stopnie. Przeżyły, ale lądecka sekcja GGV musiała wypłacić im wysokie odszkodowanie. Sama wieża zawaliła się jeszcze w tym samym roku.

Kolejna stanęła dopiero osiem lat później i dotrwała do 1926 roku. Potem były plany, aby postawić jeszcze jedna, lecz javornícka sekcja Morawsko-Śląskiego Sudeckiego Towarzystwa Górskiego poprzestała na postawieniu w tym miejscu schroniska. Otwarto je niezwykle uroczyście 29 maja 1930 roku. pierwszym dzierżawcą był emerytowany nauczyciel z Javorníka Rudolf Moche (1873-1965) bardzo znany w kręgach turystycznych. Częstym gościem schroniska był poeta Paul Keller (1873-1932). Siadał on zawsze w rogu sali jadalnej, który w 1932 r. nazwano jego imieniem. Stało się to na krótko przed śmiercią poety. Schronisko było czynne do 1941 r. Żywot budynku zakończył się po nieco ponad 20 latach – położenie na samej granicy w czasach zimnej wojny i wzajemnej nieufności państw, nie mogło skończyć się inaczej. Sam szczyt w latach 80-tych XX wieku odegrał wielką rolę w historii konspiracyjnych spotkań opozycji Polski i Czechosłowacji. W 2006 roku wybudowana została na wierzchołku kolejna wieża widokowa.

Nawiguj

Przygotowanie do wycieczki rowerowej

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne. Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co zabrać na wycieczkę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa.

Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze miejsca w woj. opolskim. Które atrakcje odwiedzić?

Woj. opolskie słynie z pięknej przyrody – amatorzy jazdy jednośladem nie powinni się tam nudzić. Jednym z najpiękniejszych miejsc stworzonych przez naturę jest wygasły wulkan, czyli Góra Świętej Anny. Kontakt z opolską florą i fauną zapewniają też pozostałe szczyty – Góry Opawskie, których szlaki przeprowadzą was przez najładniejsze tereny regionu. Okolice miejscowości Moszna kryją z kolei piękny park, zlokalizowany przy jednym z najpiękniejszych zamków w kraju. Chcąc zwiedzić podobne obiekty zachęcamy was do skierowania się w stronę pozostałych budowli na Opolskim Szlaku Zamków i Pałaców. Pełną zabytków stolicę regionu – Opole – także spokojnie zwiedzicie z perspektywy siodełka.

