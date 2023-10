Trasy rowerowe w woj. opolskim. Gdzie w weekend 21 - 22 października? Sprawdź proponowane szlaki

Rozważasz wycieczkę rowerową w woj. opolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy dla Ciebie 10 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. opolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. opolskim proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe w woj. opolskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. opolskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Jasienica G , Białą Nyska , Kępnica , Wierzbięcice , Domaszkowice Początek trasy: Głuchołazy

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 64,81 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podjazdów: 606 m

Suma zjazdów: 605 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44 Kolejna trasa w poszukiwaniu krzyży pojednania . Tym razem auto pozostawiłem w czeskiej miejscowości Vidnava . Urocze miasteczko , ze sporym rynkiem , gdzie można spokojnie pozostawić auto . Pierwszy krzyż pokutny odnajduje w kościele w Jasienicy Górnej , leży sobie spokojnie po lewej stronie przy wejściu do kościoła . Kościół był otwarty więc dziś się udało . Teraz już jadę do Białej Nyski , tu krzyż znalazłem koło kościelnego muru . W Kępnicy odnajduje kolejny krzyż wmurowany w mur kościelny , tuż przy schodach wejściowych do kościoła . W Wierzbięciach dwa kolejne krzyże , jeden w zasadzie na wprost sklepu spożywczego, drugi nieco dalej , przy drodze , uszkodzony podczas wypadku drogowego , uszkodzony . Ma zostać przeniesiony do muzeum w Nysie . I ostatni największy krzyż przy kościele w Domaszkowicach . Po drodze był jeszcze krzyż w Niwnicy ...ale jakoś go pominąłem , może następnym razem

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Głuchołaz

🚲 Trasa rowerowa: Na wieżę widokową Haj nad Sumperkiem Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 104,33 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 499 m

Suma podjazdów: 1 491 m

Suma zjazdów: 1 474 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44

Miała być niewinna wycieczka na widokową wieże Haj w okolicy Sumperka. Dzień zapowiadał się całkiem ładnie, nic tylko jechać. Dopiero koniec marca, więc szarży raczej nie planowałem. W Hanuszovicach skręcam w stronę Rudy Nad Moravu i dalej nawigacja prowadzi mnie w stronę miejscowości Sumperk. Od głównej drogi na samą wieżę prowadzi dość dobra szutrowa droga. Można także skorzystać z dobrze oznaczonego skrótu. Wieża czynna jest tylko okresowo, najczęściej w weekendy. Z samego szczytu ze względu na wysokie drzewa widoku na okolice raczej nie ma. Piękne widoki towarzyszą w trakcie dojazdu i zjazdu ze szczytu.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Stribrny Pramen Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 35,93 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 430 m

Suma podjazdów: 851 m

Suma zjazdów: 842 m Januszek_44 poleca tę trasę

Dziś znowu wieje wiatr , uciekam do lasu , tu znacznie przyjemniej . Z Karpowa kieruje się do granicy polsko czeskiej , Cerny Kout albo przełęcz Karpowska , jak kto woli . Dalej szlakiem granicznym na szczyt Konicek/ Kobyla Kopa / . Podejście dość strome , kamieniste , zostaje pchanie roweru . Potem zjazd w stronę małej czeskiej wioski - Zalesi . PO drodze odnajduje Stribrny Pramen . Powstało tu coś podobnego do znajdującego się w okolicy Jesenika , leśnego baru . Jest cennik , jest skarbonka kasa , tylko napoi brak :) Kawałek dalej jest przecinka lasu i tutaj widok na okoliczne góry jest przepiękny.

Jeszcze przejazd przez Zalesi , podjazd do starego wapiennika i pod wiatr do domu

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Skalna Brama i Trojak Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 22,95 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 349 m

Suma podjazdów: 545 m

Suma zjazdów: 548 m Januszek_44 poleca tę trasę

Tym razem krotka wycieczka w okolice Lądka Zdroju. Po około 3 km, koło stacji CPN trzeba wjechać na szlak rowerowy R2 i kierować się w górę w stronę Zamkowego Rozdroża. Po drodze zauważymy wiele szlaków rowerowych, które mogą stanowić pomysł na następne wycieczki. Po osiągnięciu Zamkowego Rozdroża (stąd też szlaki biegną w stronę Czech) niebieskim szlakiem tak naprawdę trzeba przepchać rower do Skalnej Bramy, czyli granitowej turni na Trojaku. Potem już kawałeczek i jesteśmy na punkcie widokowym. Wycięto tu trochę drzew, dzięki temu samo miejsce stało się bardziej eksponowane. Trojak to jedno z często odwiedzanych miejsc przez lądeckich kuracjuszy.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne - pojednania Poręba Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 95,8 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 553 m

Suma podjazdów: 1 398 m

Suma zjazdów: 1 363 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44

Dziś kolejny wypad w poszukiwaniu kamiennych krzyży pokutnych , czy lepiej pojednania . Na terenie powiatu kłodzkiego kolejny znalazłem koło kościoła w małej miejscowości Poręba . Jeden z wielu fajnie oznaczonych i zabezpieczonych .

Poza tym jazda po okolicy przy pięknej pogodzie i bardzo małym ruchu .

W okolicy przełęczy Puchaczówka patrol policji , ale niezbyt się mną interesowali . Wszystko zgodnie z przepisami :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wzdłuż Jemielnicy/Chrząstawy Początek trasy: Ujazd

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 80,58 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 147 m

Suma podjazdów: 2 265 m

Suma zjazdów: 2 353 m Rowerzystom trasę poleca Oberfeldkurat Na mapach rzeka nosi nazwę Jemielnica, według urzędowego wykazu nazw wód płynących - Chrząstawa. Jakkolwiek by się nie nazywała, nie nadaje się ani do turystyki kajakowej, ani do kąpieli, co widać na zdjęciach, to bardziej zarośnięte bajorko iż rzeka. Oczywiście, biorę poprawkę na fakt, że susza, niski poziom wody itd, ale niedawno zdrowo lało.

Zostawiłem samochód w Błotnicy Strzeleckiej koło stacji kolejowej, i ruszyłem, wróciłem z Opola pociągiem. Fajnie było, pogoda idealna do wycieczki rowerowej - słoneczna, nie za ciepło, bez wiatru...

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Piękna polska złota jesień w Górach Złotych Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 73,98 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 369 m

Suma podjazdów: 1 086 m

Suma zjazdów: 1 079 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44

Piękny pogodny dzień chociaż już po połowie października . Wyruszam trochę bez celu , a może w poszukiwaniu jesieni . Wspaniała trasa w kierunku Gaju , widok na Krowiarki , Masyw Śnieżnika a potem cicha i jakby opuszczona miejscowość Gaj . Potem leśnymi drogami docieram do Chwalisławia i kilka kilometrów asfaltową drogą do Złotego Stoku . Zatrzymuje się obiad w barze przy kopalni złota . Do domu wracam singlami . Trasa jakby znana ale dziś zupełnie inna

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Glacensis Singletrack Pętla Hrabiowska 3.2 i Pętla Wilcza 31.5 Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 35,58 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 341 m

Suma podjazdów: 937 m

Suma zjazdów: 904 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44

Dziś kończę objazd singli . Zostały dwie pętle , krótka Hrabiowska i długa Wilcza . Auto zostawiam na parkingu w Bardzie , przy głównej drodze . Rowerem podjeżdżam do informacji turystycznej . Tutaj dostaje mapkę singli i ruszam w górę w kierunku Hotelu Bardo . Droga pnie się do góry w stronę drogi Różańcowej . Za hotelem , tuż przy samej bramce wjazdowej na pętle Hrabiowską znajduje się duży parking dla samochodów . Pętla Hrabiowska jest krótka , wielkim atutem jest znajdujący się na trasie punkt widokowy tzw hrabiowski . O ile większość zna Obryw Skalny po drugiej stronie rzeki , to ten wydaje mi się mniej znany a warty zobaczenia .

Po zakończeniu przejazdu hrabiowską pętlą , ruszam na pętle Wilczą , trasa biegnie trochę powyżej bramki . Z oznaczeń wynika ,że trasa ma aż 31.5 km . Sporo jak na singla . Naciskam więc mocniej na pedały ...przez jakieś 10 km jadę szutrami , między polami , wjeżdżam na chwilę do malej miejscowości Brzeźnica a potem pnę się w gorę w okolicy Rezerwatu Cisów. Tak naprawdę pętla Wilcza to w mojej ocenie trasa MTB z elementami singla . Odcinki singla są dość krótkie i szybko wracają na leśne ścieżki .Nie twierdzę ,że to źle . Ale ustawione na trasie słupki oznaczające trasę singla są już niszczone , pewnie przypadkowo w trakcie leśnych prac . Niektóre oznaczenia/tabliczki / są na płotach , parkanach , słupach ...z jakiś czas znikną ...będzie problem z znalezieniem właściwej drogi . To me byłoby lepiej oznaczać je farbą tak jak normalne szlaki rowerowe . Ale nie narzekam , fajnie ,że powstało coś nowego . Przy okazji , na trasie cisza , spokój , nawet rowerzystów o tej porze zupełny brak

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Trzy dni na rowerze - trzy szczyty-dziś Śnieznik Kłodzki Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 32,42 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 908 m

Suma podjazdów: 1 008 m

Suma zjazdów: 1 002 m Januszek_44 poleca tę trasę rowerzystom Dziś mały wypad na Śnieżnik - Śnieżnik / 1425 / jest najwyższym szczytem Masywu Śnieżnika i 17. co do wysokości w całych Sudetach. Jest on jedyną górą w masywie Śnieżnika, która wystaje ponad górna granicę lasu .

Trasa zaczyna się w Stroniu Śląskim i biegnie asfaltową droga w kierunku Kletna.

Po drodze mijamy Wapiennik „Łaskawy Kamień” - Budowla zaprojektowana przez Karla Friedricha Schinkela pochodzi z początku XIX w. Zbudowana jest z surowego kamienia i cegły na planie na planie sześciokąta, zwężająca się ku górze, z wejściami u podstawy i wąskimi okienkami na dwóch przeciwległych ścianach. Zwieńczona tarasem niewielką rotundową nadbudówką z okienkami, nakrytą szerokim, ostrosłupowym daszkiem z zielonej blachy. Na szczyt prowadzą kręte schodki wewnątrz dawnego paleniska. Do wapiennika umiejętnie dobudowano dom mieszkalny z pracownią. Całość otoczono niewielkim parkiem z ogrodem japońskim, dzwonnicą i piramidą

Droga dalej biegnie w kierunku Jaskini Niedzwiedziej - znajduje się ona Masywie Śnieżnika na Ziemi Kłodzkiej, powyżej wsi Kletno, na wysokości ok. 800 m. Jest to najdłuższa jaskinia Sudetów liczy około 2500 m korytarzy. Została odkryta w 1966 roku i stała się sensacją naukową na skalę europejską. Znaleziono tu olbrzymie ilości kości zwierząt, w większości gatunków już wymarłych. Od licznych kości niedźwiedzia jaskiniowego wzięła swoją nazwę.

Tuż za Jaskinią Niedzwiedzią kończy się asfalt i szlak rowerowy biegnie dość dobrą szutrowo kamienista drogą. Taka droga dojeżdzamy do Schroniska na Śnieżniku.

Od schroniska droga jest dość trudna , kamienista i momentami wręcz nie przejezdna.

Po „zdobyciu” szczytu wracam czerwonym szlakiem w kierunku Czarnej Góry . Po drodze piekne widoki na Kotlinę Kłodzką , Mariańskie Skały /odsłonięta formacja skalna na grzbiecie Żmijowca w Masywie Śnieżnika (Sudety).

Skały mają wysokości około 18 m z charakterystycznym murem skalnym o długości blisko 50 m. Nazwano je na cześć Marianny Orańskiej, dawnej właścicielki okolicznych dóbr/

W miejscowości Sienna trafiam jeszcze na rajd samochodowy co znacznie wydłuża powrót do domu.

Polecam tę trasę . Rower oczywiście góral i to porządny

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: SZLAKIEM UKRYTYCH SKRZYNEK Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 20,6 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 27 m

Suma podjazdów: 23 m

Suma zjazdów: 30 m Rowerzystom trasę poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Jedziemy drogą BARACHOWSKA cały czas prosto asfaltem. Podziwiamy pięknie odbudowany las po pożarze w 1992 roku. Na skrzyżowaniu z drogą OBRĘBOWĄ skręcamy w lewo. Prosto do kolejnego skrzyżowania z drogą DZIERGOWSKĄ. (W lesie po lewej była kiedyś ukryte stanowisko obrony przeciwlotniczej, teraz tego miejsca pilnuje zwierzyna leśna, jest też ukryta skrzynka - 1). Tutaj skręcamy w lewo. Jedziemy przed siebie. Przy znaku KOŁO KAMIENIA skręcamy w lewo. W połowie trasy znajdujemy kolejną skrzynkę. (2, 3, 4) (Ja przy okazji kolejny raz spotkałem kilka sarenek). Na krzyżówce z ZAKAZANĄ skręcamy w prawo i jedziemy tą ścieżką (5) aż do skrzyżowania z OD LOTNISKA. Teraz skręt w lewo i zaraz w prawo w DYREKCYJNĄ. Mijamy wieżę i kawałek dalej kolejna ukryta skrzynka. Prosto przecinamy drogę asfaltową Kuźnia - Dziergowice. Później szlak kolejowy do tych samych miejscowości. I nadal prosto. Przy ostatnim kamieniu (6) skręcamy w lewo (tutaj też jest ukryta skrzynka). Jedziemy teraz drogą asfaltową. Na rozwidleniu zjeżdżamy z asfaltu i jedziemy wzdłuż lasu. Po swojej prawej ręce mamy „elektrycznego pastucha” Mijamy kolejną skrzynkę (dzisiaj ostatnią). Jedziemy przed siebie. Mijamy gospodarstwo rolne, Maxpol. Pojawiają się domki. Skręcamy na asfalt w prawo. Jedziemy równolegle do torów. Skręcamy w lewo na przejazd kolejowy, zaraz za nim znowu w lewo. Asfaltem dojeżdżamy do miejsca startu naszej wycieczki.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Kędzierzyna-Koźla

