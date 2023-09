Trasy rowerowe w woj. opolskim. Gdzie w weekend 23 - 24 września? Pomysły na jednodniową wyprawę

Rozważasz ciekawą trasą rowerową w woj. opolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy pomysły na trasy rowerowe. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. opolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. opolskim przygotowaliśmy na weekend.

Wycieczki rowerowe po woj. opolskim

Wycieczki rowerowe po woj. opolskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. opolskim, które wypróbowali inni rowerzyści.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 109,97 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 528 m

Suma podjazdów: 1 613 m

Suma zjazdów: 1 576 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44 Wyruszam w stronę Neratova , małej miejscowości w Orlickich Górach po czeskiej stronie . Dziś trochę wieje a dodatkowo wiatr jest jakiś taki zimny . Chyba pierwszy raz poczułem oddech jesieni . Mimo to żwawo ruszam najpierw na prz Puchaczówka a potem długi zjazd do Idzikowa . Zaglądam do pałacu , który popada w coraz większą ruinę i pewnie nawet czerwona tabliczka "Zabytek..." niewiele mu już pomoże . Podobny los czeka pałac w Wilkanowie i ruinę dworu w Różance . W Niemojowie przekraczam granicę i już po czeskiej stronie zaglądam do opuszczonego do tej pory kościoła . Dość dziwnie wyglądał i raził w pobliżu pięknie odnowionego kościoła w Nertaovie . I tu zdziwienie . Zaczął się remont , na razie pokrycie dachu . Wnętrze surowe , robi piorunujące wrażenie . No i Neratov . Oswoiłem się trochę z tym widokiem . Ale tym razem wewnątrz próba orkiestry i niesamowity wystrój. Po czeskiej stronie zatrzymuje się jeszcze na obiad . Przede mną 40 km i będę w domu

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Glacensis Singletrack Pętla Hrabiowska 3.2 i Pętla Wilcza 31.5 Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 35,58 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 341 m

Suma podjazdów: 937 m

Suma zjazdów: 904 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44 Dziś kończę objazd singli . Zostały dwie pętle , krótka Hrabiowska i długa Wilcza . Auto zostawiam na parkingu w Bardzie , przy głównej drodze . Rowerem podjeżdżam do informacji turystycznej . Tutaj dostaje mapkę singli i ruszam w górę w kierunku Hotelu Bardo . Droga pnie się do góry w stronę drogi Różańcowej . Za hotelem , tuż przy samej bramce wjazdowej na pętle Hrabiowską znajduje się duży parking dla samochodów . Pętla Hrabiowska jest krótka , wielkim atutem jest znajdujący się na trasie punkt widokowy tzw hrabiowski . O ile większość zna Obryw Skalny po drugiej stronie rzeki , to ten wydaje mi się mniej znany a warty zobaczenia .

Po zakończeniu przejazdu hrabiowską pętlą , ruszam na pętle Wilczą , trasa biegnie trochę powyżej bramki . Z oznaczeń wynika ,że trasa ma aż 31.5 km . Sporo jak na singla . Naciskam więc mocniej na pedały ...przez jakieś 10 km jadę szutrami , między polami , wjeżdżam na chwilę do malej miejscowości Brzeźnica a potem pnę się w gorę w okolicy Rezerwatu Cisów. Tak naprawdę pętla Wilcza to w mojej ocenie trasa MTB z elementami singla . Odcinki singla są dość krótkie i szybko wracają na leśne ścieżki .Nie twierdzę ,że to źle . Ale ustawione na trasie słupki oznaczające trasę singla są już niszczone , pewnie przypadkowo w trakcie leśnych prac . Niektóre oznaczenia/tabliczki / są na płotach , parkanach , słupach ...z jakiś czas znikną ...będzie problem z znalezieniem właściwej drogi . To me byłoby lepiej oznaczać je farbą tak jak normalne szlaki rowerowe . Ale nie narzekam , fajnie ,że powstało coś nowego . Przy okazji , na trasie cisza , spokój , nawet rowerzystów o tej porze zupełny brak

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Do Pieczary Zbójników koło Lądka Zdroju Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 30,46 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 186 m

Suma podjazdów: 520 m

Suma zjazdów: 503 m Rowerzystom trasę poleca Januszek_44 Na mapie znalazłem jakiś obiekt o nazwie Jaskinia Wapienna, nazywany często Pieczarą Zbójników. Trafić tam bardzo łatwo. Za Lądkiem Zdr., koło przydrożnej kaplicy, należy skręcić w prawo. Tam oznakowana trasa zaprowadzi nas prosto do tej jaskini, a właściwie wykutej przez człowieka sztolni. Dla miłośników takich obiektów to pewnie gratka.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: „Śladami św. Wojciecha”, szlak niebieski Początek trasy: Wołczyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,8 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 33 m

Suma podjazdów: 78 m

Suma zjazdów: 74 m Promocja_wieruszow poleca tę trasę rowerzystom

Atrakcje na szlaku: Lubczyna - Zespół Dworski (dwór Sczanieckich z 1913 r, park podworski pomnik przyrody, gorzelnia 1 ćw. XX w, 2 obory z 1 ćw. XX w, spichlerz zbożowy 1 ćw. XX w, 3 czworaki 1 ćw. XX w. Wyszanów - grodzisko stożkowate wczesnośredniowieczne IX-XIII w., zwane ,,Armencka Góra”, ,,Kośmider”, ,,Łysa Góra” Cieszęcin - kościół drewniany z 1789 r. (Diecezjalne Sanktuarium św. Wojciecha, a w nim relikwie świętego Wojciecha), lipa drobnolistna - pomnik przyrody

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Zamek w Gorzanowie Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 83,65 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 206 m

Suma podjazdów: 1 692 m

Suma zjazdów: 1 690 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44

Obecnie zachowany zamek w Gorzanowie rozpoczęto wznosić w 1573 roku na południe od pierwotnego średniowiecznego zamku, który został zniszczony w 1470 roku. W latach 1653-1657, kiedy właścicielem Gorzanowa był Johann Friedrich von Herberstein, zamek został rozbudowany, pracami kierował Lorenzo Nicelli, a po nim przejął kierownictwo Andrea Carove. Zamek miał plan zbliżony do prostokąta z wewnętrznym dziedzińcem. Główny wjazd prowadził przez bramę od północy na dziedziniec gospodarczy, a stąd bramą w północnym skrzydle pałacu na wewnętrzny dziedziniec. Istniała jeszcze druga brama od południa. Od strony dziedzińca na osi skrzydła wschodniego wzniesiono wysoką kwadratową wieżę, która wyżej przechodzi w ośmiobok. Wszystkie skrzydła zamkowe są trzykondygnacjowe, pokrywa je odrestaurowana w 1906 roku dekoracja sgraffitowa.

W 1735 roku ukończona została kolejna przebudowa, która nadała wnętrzom cechy barokowe. W 1775 roku przyległy do pałacu park założony w 1635 roku zamieniono w park krajobrazowy.

Główne zabudowania pałacowe użytkowano jeszcze do końca drugiej wojny światowej, później zniszczone próbowano remontować, jednak nie ukończono tych prac. Obecnie użytkowane są tylko podzamkowe zabudowania gospodarcze.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Na pudrowanej pętli Zdrój i Trojak Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 23,77 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 265 m

Suma podjazdów: 407 m

Suma zjazdów: 403 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44 Trochę zimno , ale czas przewietrzyć rower . W taki dzień najlepiej uciec do lasu . Dziś ponownie na pętli Zdrój i Trojak , w zimowej odsłonie . Na trasie pustki , jakiś pojedynczy piechur a niżej jakaś parka przejechała część singla wózkiem z małym dzieckiem ;) W górnej części ładnie , śnieżnie , ale temperatura -6 . Trochę zimno

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: KUŹNIA RACIBORSKA – TWORÓG MAŁY – ZIELONA KLASA – KUŹNIA RACIBORSKA Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 34,97 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 49 m

Suma podjazdów: 84 m

Suma zjazdów: 85 m Mazi88 poleca tę trasę rowerzystom KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Jedziemy drogą BARACHOWSKA cały czas prosto asfaltem. Podziwiamy pięknie odbudowany las po pożarze w 1992 roku. Przejeżdżamy przez przejazd kolejowy. Mijamy wieżę obserwacyjną. (1) Na skrzyżowaniu (2) skręcamy w lewo – KOTLARSKA. Kończy się asfalt, jedziemy cały czas prosto po ubitych kamieniach. Mijamy ławkę zakochanych, (3) nadal prosto i na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. (Znak kieruje Nas do kaplicy) Po lewej mamy drewnianą Kaplicę Św. Magdaleny. Cały czas prosto. Mijamy znak Nadleśnictwo Rudziniec, (4) droga wije się przez las. Po drodze mijamy budowę „leśnej autostrady” (5) Dojeżdżamy do TWOROGU MAŁEGO. (6) Na pierwszej krzyżówce skręcamy mocno w prawo w stronę lasu. Z TWAROGOWSKIEJ skręcamy na DO ŻWIROWEJ. Na skrzyżowaniu z ENERGETYCZNĄ skręcamy w lewo. (jedziemy wzdłuż linii wysokiego napięcia) Następnie skręcamy w prawo NA ORŁY i przed siebie. Zatrzymujemy się pod tablicą i kamieniem upamiętniającym to miejsce. (7) Teraz drogę wyznaczają znaki Leśnej Dydaktycznej Ścieżki Rowerowej. (po drodze mijamy wiele tablic informacyjnych oraz bardzo ciekawe miejsce zwane ZIELONĄ KLASĄ – 8). Drogą NA SZLABAN docieramy do asfaltowej KOTLARSKIEJ. Skręcamy w prawo i na kolejnym skrzyżowaniu kierujemy się jak znak wskazuje w stronę Kościoła w Kuźni Raciborskiej (ZAKAZANA). (9) Mijamy tory kolejowe. Droga wije się wśród drzew. Jesteśmy na skrzyżowaniu z drogą BARACHOWSKĄ, którą już jechaliśmy. Skręcamy w lewo i prosto szlakiem do stadionu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Na Borówkową Górę Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 81,25 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 792 m

Suma podjazdów: 15 366 m

Suma zjazdów: 15 277 m Januszek_44 poleca tę trasę rowerzystom

Malownicza trasa na Borówkową Górę, miejsce spotkań opozycji w latach 70 i 80. Zjazd do Javornika i powrót do domu przez Złoty Stok

Borówkowa to graniczny wierzchołek wznoszący się na wysokość 900 m npm. Jak łatwo się domyśleć, jej nazwa pochodzi od łanów czarnych jagód, które można zbierać tu latem. Góra znana była lądeckim kuracjuszom już w połowie XIX wieku. W 1870 roku uzdrowisko postawiło na jej szczycie drewnianą wieżę widokową, która wytrzymała z górą 20 lat. Postawienie kolejnej zainicjowała sekcja Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego (GGV) prężnie działająca w Lądku Zdroju – stanęła ona w 1890 roku. Źródła podają, że w 1900 roku dwie turystki z pobliskiego Javorníka spadły z wieży, gdy załamały się pod nimi drewniane stopnie. Przeżyły, ale lądecka sekcja GGV musiała wypłacić im wysokie odszkodowanie. Sama wieża zawaliła się jeszcze w tym samym roku.

Kolejna stanęła dopiero osiem lat później i dotrwała do 1926 roku. Potem były plany, aby postawić jeszcze jedna, lecz javornícka sekcja Morawsko-Śląskiego Sudeckiego Towarzystwa Górskiego poprzestała na postawieniu w tym miejscu schroniska. Otwarto je niezwykle uroczyście 29 maja 1930 roku. pierwszym dzierżawcą był emerytowany nauczyciel z Javorníka Rudolf Moche (1873-1965) bardzo znany w kręgach turystycznych. Częstym gościem schroniska był poeta Paul Keller (1873-1932). Siadał on zawsze w rogu sali jadalnej, który w 1932 r. nazwano jego imieniem. Stało się to na krótko przed śmiercią poety. Schronisko było czynne do 1941 r. Żywot budynku zakończył się po nieco ponad 20 latach – położenie na samej granicy w czasach zimnej wojny i wzajemnej nieufności państw, nie mogło skończyć się inaczej. Sam szczyt w latach 80-tych XX wieku odegrał wielką rolę w historii konspiracyjnych spotkań opozycji Polski i Czechosłowacji. W 2006 roku wybudowana została na wierzchołku kolejna wieża widokowa.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Wigańcice , Mikołajowa Kolnica,Wierzbnik , Wojsław, Jasienica, Jasłowek Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 102 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 126 m

Suma podjazdów: 643 m

Suma zjazdów: 631 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44 Kolejny dzień poszukiwania krzyży pokutnych . Parkuję w Ziębicach , poza ścisłym centrum nie ma tu raczej problemów z zaparkowaniem auta . Ruszam w stronę Wigańćic , tam przy kościele bez problemu odnajduję pierwszy krzyż . Potem kolejna miejscowość Mikołajowa . Dzięki wskazaniom mieszkańca bez problemu , na skraju lasu , totalnie zarośnięty odnajduję kolejny krzyż . Kolejne krzyże stoją w pobliżu kościołów więc raczej łatwo je odszukać , przy jednym z kościołów dostępu broni stadko gęsi .

W powrotnej drodze za Henrykowem mam do odszukania krzyż pokutny w Jasienicy . Ten stoi gdzieś w lesie . Miałem trochę szczęścia bo pracownik leśny instruuje mnie dokładnie gdzie mam jechać i poszukiwania są krótkie .

Teraz jeszcze Jasłówek . Mijam tą maleńką miejscowość i szutrową , polną drogą dojeżdżam do Lipy .Tutaj pomagają rozmowy z mieszkańcami . Wracam do Jasłówka i w szuwarach przy samej drodze krzyż odnajduję .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Sławęcin Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 72,86 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 455 m

Suma podjazdów: 1 003 m

Suma zjazdów: 974 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44

Krzyż odnaleziony na terenie jednego z gospodarstw we wsi, gdzie służył jako nakrycie studni. Za zgodą proboszcza z pobliskiej Topoli, 20. VIII 2011 r. został przez wolontariuszy posadowiony obok kościoła w Sławęcinie .

W zasadzie ten krzyż mogłem "zaliczyć" w trakcie poprzedniej trasy , ale dziś przyjemnie było wrócić w te strony , pogoda mim wszystko dopisała , dopiero pod domem złapała mnie ulewa i burza .

Nawiguj

