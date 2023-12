Trasy rowerowe w woj. opolskim. Gdzie w weekend 9 - 10 grudnia? Pomysły na jednodniową wyprawę

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w woj. opolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 10 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. opolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. opolskim warto wybrać w weekend.

Ścieżki rowerowe w woj. opolskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. opolskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 33,25 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 56 m

Suma podjazdów: 731 m

Suma zjazdów: 755 m Trasę dla rowerzystów poleca Antares

Majowa objazdówka bocznymi drogami. Pięknie kwitły kasztanowce.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Stronie Śląskie - Chta Narvrsi - Chata Slamenka - Prz Puchacza - Schr pod Śnieznikiem Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 81,74 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 773 m

Suma podjazdów: 2 471 m

Suma zjazdów: 2 473 m Rowerzystom trasę poleca Januszek_44 Trudna , ale ciekawa trasa , chyba najpiękniejsza widokowo w Masywie Śnieżnika .Dodatkową niewątpliwie atrakcje stanowił nie stopiony jeszcze śnieg , szczególnie w miejscach gdzie zima jeździł ratrak . Trasa piękna pod względem widokowy ale także technicznym.

Wyruszając w trasę nie spodziewałem się takich utrudnień . Tam gdzie zimą jeździł ratrak , śniegu zostało sporo . Pomimo wiosennych podmuchów wiatru , trasa okazała się trudna . Podjazdy w okolicach Małego Śnieżnika na długo wbiją mi się pamięć .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rowerowy wypad do Nysy czesko-polskim pograniczem Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 116,38 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 474 m

Suma podjazdów: 1 174 m

Suma zjazdów: 1 153 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44 Tradycyjny już wypad do Nysy. Ciągle poszukuję nowych ścieżek. Tym razem podjechałem prawie do Mikulovic (Głuchołazy). Troszkę zaskoczyło mnie miasto z tej strony. Co prawda w Nysie przybywa ścieżek rowerowych, ale jak się już wjedzie na obwodnicę, to trzeba poruszać się w ulicznym ruchu. I jak zwykle wizyta w dawnej szkole. Zdążyłem na zakończenie roku szkolnego. I tu jakby czas się zatrzymał.

Wracam trochę inną, dobrze znaną mi drogą, chociaż fragmenty trasy ciągle nowe.

Lubię jeździć po czeskiej stronie, te malutkie miejscowości mają swój klimacik. Odnowione z pietyzmem stare budynki i malutkie restauracje.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: NA MOST PRZY QUID AD TE Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,18 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 54 m

Suma podjazdów: 83 m

Suma zjazdów: 75 m Trasę dla rowerzystów poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca Ruszamy z parkingu koło stadionu. Kierujemy się na Racibórz. Mijamy Kościół i skręcamy lekko w prawo. Drogą Raciborska jedziemy aż do granicy lasu. Skręcamy w lewo w drogę pomiędzy lasem i szkołą. Jedziemy cały czas prosto. Z lewej mamy działki. Po drodze oglądamy piękno kuźniańskiego lasu. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym jedziemy w lewo. (1) Szlak koloru CZERWONEGO. Droga prowadzi do KRASIEJOWA. Po przejechaniu około 2 km skręcamy w lewo (2 aktualnie tego płotu już nie ma) Jedziemy w stronę potoku. Po prawej i lewej stronie są miejsca bytowania bobrów. Na kolejnej krzyżówce (po lewej mamy Leśniczówkę Krasiejów 3) pedałujemy prosto. Mijamy następną Leśniczówkę Wildek (4) Droga szutrowa zmienia się w asfaltową. Wjeżdżamy do wioski. Mijamy straż pożarną i na krzyżówce z główną drogą skręcamy w lewo. Przy przystanku autobusowym skręcamy w prawo w drogę szutrową. Mijamy mały staw.(5) I dotarliśmy do celu wycieczki. (tak wyglądał kiedyś ten most 6, więcej w galerii) Przejeżdżamy przez most i wkraczamy w las. Główną ścieżką prosto podążamy pośród drzew. Docieramy do skrzyżowania z krzyżem. (7) Skręcamy w lewo. Asfaltem dojeżdżamy do Barachowskiej. Skręcamy w lewo i przed siebie do stadionu.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Kędzierzynie-Koźlu

🚲 Trasa rowerowa: GLACENSIS SINGLETRACK PĘTLA TROJAK Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 30,36 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 271 m

Suma podjazdów: 573 m

Suma zjazdów: 572 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44

Trochę zimno , 3 stopnie poniżej 0 , mimo to postanawiam ruszyć w kierunku Lądka Zdroju , spróbuje przejechać nowo budowanym singlem Trojak . Trasą spacerową wjeżdżam na singiel Zdrój i tak dojeżdżam do Wielkiego Ronda . Tuż przed zjazdem z singla Zdrój zauważam ,że pętla Trojak łączy się z tym singlem . Ruszam teraz na pętlę Trojak , Jeszcze bez oznaczeń , ale nawierzchnia w porządku i wszystkie kładki już zrobione . Po kilku kilometrach zjeżdżam z singla na leśną drogę i tu mi singiel kończy . Podjeżdżam drogą do góry , ale singla nie widać , zjeżdżam więc w dół , ale tu fragment singla którym już jechałem . Zjeżdżam więc ponownie do Wielkiego Ronda i teraz wjeżdżam na tą część singla , którą wcześniej widziałem . Jadę w górę i po pewnym czasie docieram do miejsca , gdzie trwają jeszcze prace przy mostku na singlu . Panowie potwierdzają ,że brak oznaczeń i trudno znaleźć trasę . Mijam nowo budowany mostek i tak singlem docieram do Rozdroża Zamkowego , tu znowu singiel się kończy . Jest dość zimno , prószy jakiś drobny śnieg , więc raczej na "czuja " wracam w stronę domu . Okazuje się dojechałem do miejsca , gdzie wcześniej "urwał " mi się ślad . Tak więc udało się , chociaż w dziwny sposób przejechać nowy singiel

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Pętla Orłowiec , Dwie Przełęcze , Złoty Stok Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,26 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 369 m

Suma podjazdów: 1 024 m

Suma zjazdów: 1 015 m Januszek_44 poleca tę trasę

Piękny listopadowy dzień , trzeba z tego skorzystać . Wyruszam do Lądka a tam wjeżdżam ponownie na pętle Orłowiec . Tak dojeżdżam do Pętli dwie Przełęcze , która jak jedyna jest dwukierunkowa . Potem Pętla Złoty Stok . W Złotym Stoku jak zwykle trochę się gubię , ale najważniejsze ,że trafiam na bramkę i drogę powrotną . Przejeżdżam przez teren Kopalni w Złotym Stoku , ruch mały , parę samochodów . Chyba wszyscy w podróży służbowej :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kędzierzyn Koźle - Racibórz zachodnim brzegiem Odry Początek trasy: Leśnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 46,65 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 970 m

Suma zjazdów: 929 m Trasę dla rowerzystów poleca Mique

Od mostu nad Odrą pomiędzy miejscowościami Cisek i Bierawa szutrówkami i lokalkami, wzdłuż wałów przeciwpowodziowych i starorzeczy Odry, do promu Grzegorzowice, i dalej do Raciborza.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: z Opola do domku przez Górę Św. Anny Początek trasy: Ozimek

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 106,35 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 320 m

Suma podjazdów: 1 584 m

Suma zjazdów: 1 487 m Lukas poleca tę trasę Dziś to wyszedł szybki i niezły spontan, obudziłem się rano i po spojrzeniu za okno i stwierdzeniu, że pogoda się klaruje na fajny dzień, usiadłem do kompa i popatrzyłem na rozkład jazdy pociągów do Opola, no i znalazłem 8:08 odjazd z Rybnika, a wstałem o 7:25, żeby było śmieszniej ;), więc ruchy z rana dostałem dość duże, wszystko spakowane, rower sprawny no i ruszamy o 7:55 na PKP, kupujemy bilet i jedziemy cugiem do Opola, aby potem pokręcić do domku...

Na początku już się można zdenerwować siadając do pociągu, gdzie człowiek płacie 9 zita za przewóz roweru, a tu wagon z przedziałami i trzymać go trzeba w przedsionku, obok WC, gdzie ciągle ktoś wchodzi i wychodzi, żałosne, samo wejście do tego wagonu niby przeznaczonego do przewozu rowerów jest masakryczne, napisałem rowerów, był tylko mój, a już miejsca nie było na więcej, masakra, do reklamy PKP Intercity przedstawiam kilka fotek ;)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Lasy Herbskie 1 Początek trasy: Gorzów Śląski

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 54,06 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 1 414 m

Suma zjazdów: 1 423 m Rowerzystom trasę poleca Utor Lekka trasa po urokliwych lasach nad Liswartą. Charakterystyczne są liczne przydrożne krzyże i kapliczki. Wart odwiedzenia rezerwat cisów, po terenie którego prowadzi ścieżka przyrodnicza. Uwaga praktyczna - przebieg i charakter dróg i ścieżek w rzeczywistości może się znacznie różnić od odwzorowania na mapach. Czasem droga gruntowa okazuje się utwardzoną, czasem odwrotnie, niektóre dróżki zarosły.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Podjazd Wójtowice Huta - nie taki diabeł straszny Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 82,46 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 562 m

Suma podjazdów: 1 393 m

Suma zjazdów: 1 404 m Januszek_44 poleca tę trasę rowerzystom Wyruszam rano bez bliżej określonego celu . Pogoda taka ,że niewiadomo kiedy będzie burza . Kieruję się w stronę Siennej . Ciężko się dziś kręci , pewnie daleko nie pojadę . Na przełęczy jest dość rześko , teraz zjazd prawie do samej Bystrzycy Kłodzkiej. Chmury dopiero się budują więc jadę w stronę Starej Bystrzycy. Na jakimś cudem ocalałym przystanku PKS zjadam drugie śniadanie i kieruję się w stronę Wójtowic . Może więc zaatakuje podjazd pod Hutę . Troszkę już się rozruszałem więc ten pomysł zaczyna mi się podobać . W Wójtowicach skręcam w prawo w stronę Huty . Praktycznie od tego momentu zaczyna się dość stromy podjazd. Czytałem na jakimś forum ,że nachylanie na niektórych fragmentach przekracza 25 %. Póki co jedzie się dość przyzwoicie i cały czas jest jeszcze rezerwa w nogach i w napędzie . Mój GPS w najbardziej krytycznych momentach pokazuje nachylenie 14-15 %, nie jest źle. W momencie gdy wydaje mi się ,że to co najgorsze już za mną ,zaczyna się ostatni jak się okazuje najtrudniejszy fragment , może 200-250 metrów gdzie nachylenie wynosi 18, może 19 % . Generalnie dla średni zaawansowanego rowerzysty podjazd nie sprawiający większego problemu i godny polecenia .

Za tym podjazdem kończy się asfalt i dalej droga jest kamienisto szutrowa . Tutaj największym problemem jest pokonanie tej kamienistej nawierzchni , ale za to jedzie się w cieniu drzew.

Na skrzyżowaniu szlaków turystycznych wybieram zielony i nim podążam w dalszą drogę . Tutaj droga robi się błotnisto trawiasta . Po pewnym czasie , oczarowany roztaczającym się krajobrazem , gubię szlak i podejmuje nawet decyzje o powrocie.

Na stoku górę dostrzegam jednak jakieś osoby i kieruję się w te stronę . Skoro oni tu doszli to i ja się przedostanę . Chwila rozmowy z piechurami i zjeżdżam w dół. Ten zjazd jest piękny i może dostarczyć nie mnie emocji niż niedawno zaliczony podjazd.

Wyjeżdżam w Szczawinie . Po drodze wstępuję jeszcze do Gorzanowa . Prace na Zamku posuwają się w widoczny sposób. Teraz jeszcze dotrzeć domu, aby przed burzą.

Nawiguj

Wycieczka rowerowa - jak się przygotować?

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co wziąć na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze miejsca w woj. opolskim. Które atrakcje odwiedzić?

Woj. opolskie słynie z pięknej przyrody – amatorzy jazdy jednośladem nie powinni się tam nudzić. Jednym z najpiękniejszych miejsc stworzonych przez naturę jest wygasły wulkan, czyli Góra Świętej Anny. Kontakt z opolską florą i fauną zapewniają też pozostałe szczyty – Góry Opawskie, których szlaki przeprowadzą was przez najładniejsze tereny regionu. Okolice miejscowości Moszna kryją z kolei piękny park, zlokalizowany przy jednym z najpiękniejszych zamków w kraju. Chcąc zwiedzić podobne obiekty zachęcamy was do skierowania się w stronę pozostałych budowli na Opolskim Szlaku Zamków i Pałaców. Pełną zabytków stolicę regionu – Opole – także spokojnie zwiedzicie z perspektywy siodełka.

