Trasy rowerowe w woj. opolskim. Gdzie w weekend 9 - 10 grudnia? Pomysły na jednodniowy wypad

Rowerem po woj. opolskim

KuzniaWsiodełku.pl poleca: Ruszamy z parkingu koło szkoły, kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Na końcu działek skręcamy w prawo i jedziemy cały czas prosto. Jedno skrzyżowanie pokonujemy prosto. Po lewej stronie mamy las, po prawej domki jednorodzinne. Na kolejnej krzyżówce skręcamy w lewo. Asfalt prowadzi troszkę pod górę. Kończy się asfalt, wjeżdżamy w las. Główna droga prowadzi lekkim łukiem w prawo. Przejeżdżamy tory kolejowe. Wyjeżdżamy na asfalt w Siedliskach. Jedziemy przed siebie. Po prawej stronie mijamy boisko i straż pożarną. Prosto przez wioskę wjeżdżamy na most, z którego rozpościerają się ładne widoki. Jesteśmy w Turzu. Główną drogą skręca w lewo koło kapliczki. Mijamy kolejną remizę, most i kolejne domostwa. Wyjeżdżamy z wioski. Asfaltem jedziemy cały czas przed siebie aż do skrzyżowania prowadzącego w prawo w stronę Ciechowic i w lewo do Nędzy. Jedziemy w prawo. Droga prowadzi nas do Raciborza. Wjeżdżamy na most, na końcu skręcamy w prawo i wałem jedziemy przed siebie. Skręcamy w prawo na kładkę nad Odrą. Później skręcamy w lewo i znowu w lewo. Jedziemy wzdłuż drogi. Przed rondem skręcamy w prawo. Jedziemy pod górę w stronę rynku. Kierujemy się w stronę drogi, która znajduje się na godzinie 11. (ul. Nowa, po lewej mijamy kościół). Na skrzyżowaniu koło sądu jedziemy prosto w ulicę Opawską. Mijamy specyficzne rondo, na którym nadal prosto. Kolejne rondo również pokonujemy prosto. Wjeżdżamy w ulicę Marii Skłodowskiej-Curie. Za działkami skręcamy w lewo. Trasa się robi troszkę trudniejsza, ale niezrażeni podążamy przed siebie. Przejeżdżamy pod torami kolejowymi i docieramy do drogi, gdzie skręcamy w prawo i dalej jedziemy przed siebie. Jedziemy ul. Studzienną do końca i skręcamy w lewo w Sosnowiecką. Mijamy kolejne tory kolejowe. Zaraz za nimi skręcamy w prawo i jedziemy wzdłuż torów (2). Po lewej podziwiamy, jak powstaje zbiornik Racibórz Dolny (1) (ja spotkałem kilka żurawi siedzących w wodzie). Koło kapliczki skręcamy w prawo, od razu w lewo i na kolejnym skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Jedziemy przed siebie. (3) Droga szutrowa zamienia się w asfaltową. Poruszamy się cały czas prosto ul. Odrzańską. Skręcamy w lewo w ul. Pomnikową (prowadzą znaki wyznaczające ścieżkę rowerową). Znowu w lewo w Raciborską i w lewo w Niwkową. Następnie w prawo Łąkową. Droga asfaltowa prowadzi w lewo, my jedziemy prosto po ścieżce wśród drzew, tzw. Aleją Hroza. Wyjeżdżamy koło tablicy informacyjnej i młyna (4, 5, 6, 7). Ścieżka prowadzi brzegiem jeziorka (8) i wyprowadza nas u podnóża celu wycieczki - ruin zamku (9, 10, 11). Pod ruinami skręcamy w prawo i jedziemy prosto. Przecinamy główną drogę. Kierujemy się w ul. Zamkową. Skręcamy w lewo w ulicę Odrzańską. Znika asfalt, pojawia się szuter, którym jedziemy do skrzyżowania z torami kolejowymi, gdzie skręcamy w prawo. Po lewej są stawy, po prawej tory kolejowe. Mkniemy przed siebie. Dojeżdżamy do głównej drogi 936, skręcamy w lewo. Wjeżdżamy na most. Zjeżdżamy, droga prowadzi po łuku w lewo i na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ul. Główną, która teraz będzie wyznaczać naszą trasę (żółty szlak). Mijamy miejscowość Buków. Skręcamy w lewo. Po lewej stronie powstają wały zbiornika Racibórz, a po prawej mamy stawy (12, 13, 14, 15, 16). Żółtym szlakiem docieramy do Lubomi, gdzie skręcamy w lewo w stronę Raciborza. Droga doprowadzi nas do Centrum Handlowego. Na rondzie przed mostem przejeżdżamy na drugą stronę. Jedziemy przez most i za mostem w prawo. Ścieżka prowadzi wałem i pod torami kolejowymi. Na kolejnym moście skręcamy w prawo. Na skrzyżowaniu skręcamy w stronę Ciechowic. Przed Zawadą Książęcą odbijamy w prawo w asfaltową drogę wśród pól – „obwodnicę" tej miejscowości. Dojeżdżamy do głównej, skręcamy w prawo. Później skręcamy na Kuźnię Raciborską. Mijamy Turze. W Siedliskach koło remizy skręcamy w prawo w stronę lasu. Mijamy tory kolejowe. Droga szutrowa zmienia się w asfaltową. Skręcamy w prawo. Na kolejnym skrzyżowaniu jedziemy prosto i jesteśmy w miejscu startu wycieczki. Nawiguj

Jest to połączenie bardzo pięknej trasy rowerowej z przepiękną trasą kolejki wąskotorowej Miasteczko Śląskie - Bytom.Rowerem jedziemy z Pyskowic przez Tarnowskie Góry do Miasteczka Śl. Następnie pakujemy rower do odpowiedniego wagonu a sami udajemy się do wagonu turystycznego z lepszą klasą.Podziwiając okolicę z okna pociągu dojeżdżamy do Bytomia.

Na stacji przesiadamy się na rower i startujemy w dalszą drogę zmieżając do celu.

Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 116,83 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 559 m

Suma podjazdów: 1 591 m

Suma zjazdów: 1 586 m

Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44

Droga zaczyna się w Stroniu Śląskim. Dystans do pokonania to około 120 km. Jako środek lokomocji wybieram rower , mojego zacnego treka , nieodłącznego towarzysza dłuższych wycieczek. Ale droga jest odpowiednia również dla samochodu czy tez motocykla.

Pogoda jest ładna , jest jeszcze wcześnie więc rześko , a to ważne , bo trasa prowadzi od razu w kierunku miejscowości Sienna i mieszczącego się tam Ośrodka Narciarskiego Czarna Góra.

Po około 40 minutach dojeżdżam na Przełęcz Puchaczówka / 864 m /. est to przełęcz oddzielająca Masyw Śnieżnika od grzbietu Krowiarek. Okolice te były i są nadal miejscem często odwiedzanym przez turystów. Dawniej przełęcz była zaludniona, podchodziły tu zabudowania wsi Sienna (od wschodu) i Biała Woda (od zachodu). Obecnie jest to teren niemal w całości wyludniony. Znaczenie turystyczne Puchaczówki wynikało z położenia na uczęszczanej drodze z Bystrzycy Kłodzkiej do Stronia Śląskiego, do 1947 r. istniało tu schronisko. Tu też znajduje się charakterystyczna kapliczka.

Robie kilka zdjęć i pokonuje ostatnie wzniesienie , aby potem cieszyć się szybka jazdą w kierunku Idzikowa i Bystrzycy Kłodzkiej. Od Idzikowa droga asfaltowa jest równiutka , dopiero co oddana do użytku po gruntownym remoncie. Nie wjeżdżam do Bystrzycy Kłodzkiej , skręcam w kierunku Długopola Zdrój. Tutaj koło Domu Zdrojowego zatrzymuje się na mały posiłek.

Na skraju parku znajduje się ogólnodostępne ujęcie wody mineralnej. Park poddawany jest gruntownej renowacji.

Ruszam dalej w kierunku wsi Poręba. Tutaj zaczyna się kolejny podjazd , który kończy się na przecięciu z tzw drogą Goeringa /Autostrada Sudecka jest bardzo malowniczą drogą biegnącą wierzchowiną i stokami Gór Bystrzyckich i Orlickich. Zaczyna się na przełęczy Polskie Wrota i biegnie aż do Różanki (okolice Międzylsia)./

Dalej jadę w kierunku wsi Mostowice , która dalej prowadzi do Zieleńca. Asfalt w tym miejscu został położony kilka lat temu, więc jest w bardzo dobrym stanie. Dodatkowo miejsce to upodobali sobie zwolennicy różnych sportów . Zatrzymuję się na chwilę na kolejny posiłek koło ośrodka Orlica , nad pięknym zalewem.

W Mostowicach przekraczam granicę kierując się na Orlickie Zahori a potem w kierunku Neratova. Droga po czeskiej stronie też jest w doskonałym stanie. W wolne dni przemierzają ją grupy rowerzystów. Po tej stronie jest także wiele przydrożnych barów , gdzie można zatrzymać się na smaczny posiłek.

Neratov wita mnie widokiem od wielu lat remontowanego kościółka.

Neratov to znane od lat sześćdziesiątych XVII wieku miejsce pielgrzymkowe. Barokowy neratowski kościół pw. Marii Panny Wniebowziętej został zbudowany w latach 1723–1733, prawdopodobnie według planów G. B. Alliprandiego. Ciekawa jest przede wszystkim jego orientacja północ-południe, dzięki której w południe na Boże Narodzenie promienie słońca padają bezpośrednio na tabernakulum.

10 maja 1945 roku kościół spłonął, trafiony strzałem z broni pancernej przez żołnierzy Armii Czerwonej. Pożar zniszczył dach, drewniane schody w obu wieżach i roztopił mechanizm zegara oraz dzwon. Wnętrze ocalało, ochronione grubymi sklepieniami z cegieł. W 1990 roku kościół został wpisany do Państwowego Rejestru Zabytków. Stowarzyszenie Neratov od 1991 roku podejmuje starania o odnowienie tutejszego miejsca pielgrzymkowego oraz o uratowanie kościoła. W 1991 roku sprzątnięto gruzy na zewnątrz kościoła i przyjęto tu pierwszą pielgrzymkę. Od tego czasu tworzy się nowa tradycja neratowska – msze święte pod gołym niebem.

Robię trochę zdjęć i ruszam w drogą powrotną . Granicę przekraczam w Bartoszovicach w Górach Orlickich. Trzeba tu uważać bo można tego miejsca nie zauważyć. Dalej w kierunku Różanki , po mocno wyboistej drodze.

Po drodze jeszcze małe ujęcie w kierunku Bystrzycy Kłodzkiej i udaje mi się dojechać do domu przed spodziewanym deszczem.

