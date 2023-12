Trasy spacerowe w woj. opolskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 9 - 10 grudnia? TOP 10 tras

Trasy spacerowe w woj. opolskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras na spacer w woj. opolskim, które polecają inni. Wybierz najlepszą dla siebie.

Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,9 km

Czas trwania spaceru: 11 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 761 m

Suma podejść: 1 543 m

Suma zejść: 1 543 m

Trasa ULTRA jest przygotowana dla zawodników ceniących sobie wyzwania lub z doświadczeniem w biegach górskich. Trasa to "tylko" 35 kilometrów ale suma przewyższeń na poziomie ponad 3000 metrów, sześć wzniesień powyżej 1.200 metrów na trasie biegu czyni go niezwykle wymagającym. Liczne podbiegi, "okna widokowe", zmiany krajobrazu przy przejściu z regla dolnego do górnego, zaleziona znacząca część trasy sprawiają, że będą to także niezwykle atrakcyjne zawody. Poniżej mapka oraz schemat przewyższeń dla trasy ULTRA. (mapa oraz profil biegu mogą ulec nieznacznej korekcie co wynika z faktu, iż dopiero w miesiącu marcu odpowiednie służby określą możliwość odblokowania jednego ze szlaków nie w pełni dostępnego z uwagi na zalegające na nim drzewa).